Шмигаль особисто вбив пенсійну систему, – Кірш

Своєю заявою про те, що через 15 років доведеться або припинити виплату пенсій, або підвищити ЄСВ удвічі прем'єр-міністр Денис Шмигаль фактично зруйнував існуючу пенсійну систему.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL пише економіст Олександр Кірш. За його словами, наслідки такої заяви для економіки країни можуть бути дуже плачевними.

"Почувши це, бізнес згорне всі свої довгострокові програми, якщо такі ще залишилися, а потенційні інвестори стануть боятися ще більше, ніж зараз, дику країну, яка на державному рівні розтринькала (= вкрала) все, що їй довірили майбутні (та й сьогоднішні! ) пенсіонери, які змушені були свого часу довіритися хижій державі, яка їх пограбувала, про що воно і повідомило, як ні в чому не бувало, вустами глави уряду", – написав експерт.

На його думку, такі заяви зовсім не стимулюють тих, хто працює легально, продовжувати так робити.

"Особливо тих, хто молодше 45??? Які, незважаючи на 22%-ве ЄСВ, що нараховується на їхню зарплату, хоча ці гроші могли б йти їм безпосередньо, а не на їх майбутню пенсію, тепер, як з'ясувалося, пенсію цю і не побачать???!!! До речі, саме на тих, хто не бажає довіряти державі-грабіжникові, і ще й звалюють провину!" – стверджує Кірш.

За його словами, результатом такої заяви Шмигаль може стати тотальний перехід/переведення в тінь і масштабний інвестиційний відтік.

"Сказавши "або зростання ЄСВ, або припинення пенсій", Україна втратила довіру – вже без всяких "або" – і майбутніх пенсіонерів, і бізнесу! Адже заявлено це було не журналістом дядею Васею, а главою уряду!!!" – написав економіст.

За його словами, такі заяви глави уряду розхитують систему в чиїхось певних інтересах.

"Про те, як грамотно і поетапно "зіскочити" з діючої "солідарної" пенсійної системи (робочій ще "при Бісмарку") на накопичувальну, я писав неодноразово. Але державі виявилося простіше оголосити себе банкрутом. "Е, ті, що залишилися ті, хто вірить, припиніть вірити – нічого не отримаєте!" – це було комусь потрібно???" – емоційно підсумував Кірш.

Нагадаємо, на початку жовтня Шмигаль, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.

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