Шмигаль оголосив, що небезпека дефолту минула

Україна подолала небезпеку дефолту навіть незважаючи на сильну економічну кризу в усьому світі в результаті боротьби з коронавірусом.

Про це заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt. За його словами, Україна нині перебуває на правильному шляху.

Він зазначив, що зараз немає абсолютно ніяких загроз для економіки, оскільки Україна збирається укласти угоду на 5 млрд доларів із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, МВФ поставив Києву умову отримання чергового траншу – запуск ринку землі та ухвалення закону про банки.

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, закон про банки буде ухвалено найближчим часом. "Тоді повернення ПриватБанку або багатомільярдна компенсація попереднім власникам неможлива. Це важливо для довіри в Україні", – пояснив він виданню.

Прем'єр зазначив, що коронакриза зробила Україну дещо нестабільною через скорочення економічних резервів країни, але він очікує, що економічне зростання сповільниться на 4,8%.

Україна подолала кризу

Шмигаль також сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель допоможе Україні з кредитами МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Комісії ЄС і Німецького банку розвитку (KfW). Останній може надати Києву кредит на 150 млн євро, з якого Україна сподівається допомогти малим і середнім підприємствам, які постраждали через коронакризу.

Крім того, Україна сподівається насамперед на будівельні та інфраструктурні програми вартістю в мільярд доларів, щоб вивести країну з економічної кризи.

"На даний момент ситуація не критична. Наш дефіцит поточного рахунку в березні склав 389 млн доларів проти 526 млн доларів роком раніше. А з валютними резервами в 25,7 млрд доларів ми перебуваємо в кращому становищі. У нас також є близько 2,3 млрд доларів на казначейських рахунках. Отже, ми входимо в кризу більш стабільно, ніж у попередні часи. Але у 2020 році ми все ще повинні очікувати прогнозованого зниження нашого валового внутрішнього продукту на 4,8%. Промислове виробництво впало на 5,1% в першому кварталі", – пояснив виданню Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом радника президента України, економіста Олега Устенка, збитки України від епідемії коронавірусу і економічної кризи можуть досягти 8,5% ВВП, або понад $10 млрд.