Шмигаль не встиг здати обіцяну Зеленському програму: в Кабміні зробили заяву

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заявив, що робота над Програмою дій уряду зі стимулювання економіки триває і вже готові кілька десятків сторінок.

Про це він розповів в ефірі " Україна 24". За його словами, документ структурований по кожному міністерству.

"Перша редакція програми дій уряду вносилася буквально з колін в умовах розвитку коронавірусної інфекції. І, звичайно, вона більше про напрямки реалізації. Ми неодноразово пояснювали, що збиралися це розгорнути в плані реалізації додатковим документом, в якому кожне з міністерств або органів центральної влади, що реалізують то чи інший напрямок, повинні це реалізовувати", – сказав він.

Немчинов зазначив, що кожен міністр за своїм напрямом аргументовано подав пропозиції в комітети Ради.

"Фактично ми об'єднали частину, яка дає деякі певні покажчики, а також в тому числі враховує те, що було в програмі президента Зеленського, політичної партії "Слуга народу", в указах президента Зеленського, які видавалися протягом його діяльності, в яких були вказівки уряду, а також ті пропозиції, які надходили в Кабмін в рамках обговорення першої редакції програми. Ми дуже багато пропозицій врахували", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада відправила на доопрацювання програму дій уряду зі стимулювання економіки. Вона розрахована на три роки і містить приблизно 230 пунктів.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський заявив, що уряд мав представити програму до 15 червня. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту і підтримати її 18-19 червня.

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