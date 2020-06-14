Шмигаль не встиг здати обіцяну Зеленському програму: в Кабміні зробили заяву
Володимир Зеленський і Денис Шмигаль
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заявив, що робота над Програмою дій уряду зі стимулювання економіки триває і вже готові кілька десятків сторінок.
Про це він розповів в ефірі " Україна 24". За його словами, документ структурований по кожному міністерству.
"Перша редакція програми дій уряду вносилася буквально з колін в умовах розвитку коронавірусної інфекції. І, звичайно, вона більше про напрямки реалізації. Ми неодноразово пояснювали, що збиралися це розгорнути в плані реалізації додатковим документом, в якому кожне з міністерств або органів центральної влади, що реалізують то чи інший напрямок, повинні це реалізовувати", – сказав він.
Немчинов зазначив, що кожен міністр за своїм напрямом аргументовано подав пропозиції в комітети Ради.
"Фактично ми об'єднали частину, яка дає деякі певні покажчики, а також в тому числі враховує те, що було в програмі президента Зеленського, політичної партії "Слуга народу", в указах президента Зеленського, які видавалися протягом його діяльності, в яких були вказівки уряду, а також ті пропозиції, які надходили в Кабмін в рамках обговорення першої редакції програми. Ми дуже багато пропозицій врахували", – сказав він.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада відправила на доопрацювання програму дій уряду зі стимулювання економіки. Вона розрахована на три роки і містить приблизно 230 пунктів.
Разом з тим, президент Володимир Зеленський заявив, що уряд мав представити програму до 15 червня. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту і підтримати її 18-19 червня.
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