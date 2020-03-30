На маски і зарплати лікарям: Україна виділить круглу суму на боротьбу з COVID19

В Україні створять фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками. Його обсяг становитиме 97 мільярдів гривень.

Про це під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНІАН.

"Додаткове фінансування ми пропонуємо реалізувати через фонд боротьби з COVID-19 і його наслідками. Ці кошти підуть на додаткові виплати лікарям, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, на маски, на костюми захисту і на тести, які дають змогу виявити хворобу. Загальна сума фонду з боротьби з коронавірусом становитиме 97,1 млрд грн", – сказав він.

За словами Шмигаля, Кабмін ухвалюватиме рішення щодо виплат з цього фонду після узгодження бюджетного комітету Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 понеділка, 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480.

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