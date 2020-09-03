Шкарлет сказав, коли з Фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на освіту

Міністерство освіти України сподівається, що наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом виділять 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту для закладів освіти.

Про це заявив т.в.о. міністра освіти України Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "1+1". За його словами раніше кошти не виділяли через те, що у Фонді не було грошей.

"Ми сьогодні підготували новий запит. По першому Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвестрованих програмам. Цього разу ми зробили новий запит чисто на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн. Сподіваємося, що ми наступного тижня проведемо ці зміни", – сказав Шкарлет.

Міністр уточнив, що така можливість з'явилася у зв'язку з тим, що кошти Фонду боротьби з коронавірусом використані всього на 32%, і їхню частину можна перерозподілити на освіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету і створила Фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

У фонді боротьби з коронавірусів з 64,7 млрд гривень, які в ньому були спочатку, вже не залишилося ні копійки. Про це 31 серпня заявив виконуючий обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет.