В Україні знайшли фальсифікат масла і сиру: шість марок, які варто обходити стороною
В Україні шість виробників виготовляли молочні продукти, які не мають права називатися ні маслом, ні сиром, оскільки в їхньому складі "суміш із невідомих складників".
OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів підбірку продуктів, які не варто купувати. АМКУ уже оштрафував виробників на круглу суму.
З позиції українського законодавства, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження. За наявності будь-яких інших жирів, крім молочних, таку продукцію вже не можна називати ані "сиром", ані "маслом".
Які виробники обманювали споживачів:
Старокостянтинівський молочний завод
Деражнянський молочний завод
"Вівальді Д"
"Інтер-мол"
"Славія"
"Іва-арт"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді п'ять молочних компаній викрили на підробці масла. Було проведено масштабне дослідження, яке визначило фірми, які торгують фальсифікатом.
В АМКУ пояснили, що згідно з держстандартом масло повинно містити у своєму складі лише молочний жир. Водночас наявність добавок, зокрема рослинних жирів, позбавляє продукт можливості називатися "вершковим маслом".
В Україні в інтернеті масово продають фальшиву ікру, а в супермаркетах її якість часто не відповідає заявленій. Продукт виготовляють із замороженої сировини, додають велику кількість консервантів, а іноді зберігають із порушенням температурного режиму.
Ми пояснили, як вибрати якісний продукт і що потрібно знати. Експерти порадили звертати увагу на "хлюпання" ікри в баночці та ідеальну форму ікринок.