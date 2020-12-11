В Україні знайшли фальсифікат масла і сиру: шість марок, які варто обходити стороною

В Україні шість виробників виготовляли молочні продукти, які не мають права називатися ні маслом, ні сиром, оскільки в їхньому складі "суміш із невідомих складників".

OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів підбірку продуктів, які не варто купувати. АМКУ уже оштрафував виробників на круглу суму.

З позиції українського законодавства, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження. За наявності будь-яких інших жирів, крім молочних, таку продукцію вже не можна називати ані "сиром", ані "маслом".

Які виробники обманювали споживачів:

Старокостянтинівський молочний завод

Масло Старокостянтинівського заводу zahid.net

Деражнянський молочний завод

Сир Деражнянського заводу Сайт виробника

Масло Деражнянського заводу Сайт виробника

"Вівальді Д"

Масло "Вівальді" "Отзовик"

Масло "Вівальді" "Отзовик"

"Інтер-мол"

Масло "Інтер-мол" Сайт виробника

"Славія"

Сир сулугуні "Славія" zakaz.ua

Масло "Славія" zakaz.ua

"Іва-арт"

Продукція "Дари карпат", яку випускає "Іва-арт" Сайт виробника

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді п'ять молочних компаній викрили на підробці масла. Було проведено масштабне дослідження, яке визначило фірми, які торгують фальсифікатом.

В АМКУ пояснили, що згідно з держстандартом масло повинно містити у своєму складі лише молочний жир. Водночас наявність добавок, зокрема рослинних жирів, позбавляє продукт можливості називатися "вершковим маслом".

В Україні в інтернеті масово продають фальшиву ікру, а в супермаркетах її якість часто не відповідає заявленій. Продукт виготовляють із замороженої сировини, додають велику кількість консервантів, а іноді зберігають із порушенням температурного режиму.

Ми пояснили, як вибрати якісний продукт і що потрібно знати. Експерти порадили звертати увагу на "хлюпання" ікри в баночці та ідеальну форму ікринок.