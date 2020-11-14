Шифер поїхав, – "Роскосмос" випустить брендований алкоголь, парфуми та одяг

Російська корпорація "Роскосмос" почне випускати парфуми, одяг і алкоголь під новим товарним знаком "Поїхали!".

Заявка охоплює безліч розділів міжнародної класифікації товарів і послуг. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".

Зокрема, туди входять парфюмерно-косметична продукція, лікарські засоби, електронно-побутова техніка, дорогоцінні метали, одяг, іграшки та алкогольна продукція.

Відповідні плани "Роскосмосу" висміяли користувачі мережі.

"Рогозіну слід добряче замислитися над тим, щоб під тим же брендом випускати ще шифер і зозуль", – пише в Twitter блогер Вуса Пєскова.

"Коли країною керують люди, що "поїхали", – пише IAmNotKremleBot.

"Все піаряться і паразитують на радянському минулому", – резюмував користувач з ніком Аксіома.

Плани "Роскосмосу" висміяли користувачі мережі Twitter Вуса Пєскова

Плани "Роскосмосу" висміяли користувачі мережі Twitter Вуса Пєскова

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін анонсував будівництво хмарочоса у вигляді ракети надважкого класу. Росіян дуже здивувала ця ідея. У мережі порівняли її з будівництвом гігантського фалоса.