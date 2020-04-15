Схемники в паніці, а надходження до бюджету зростають: Верланов розповів, як цілі галузі виводять з тіні

В Україні, незважаючи на уповільнення економіки, план з податку на додану вартість виконали (сальдо в порівнянні з минулим роком зросло на 60%), а підакцизні товари (спирт, лікеро-горілчані вироби, тютюн) виводять з тіні.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив глава ДПС Сергій Верланов. "Всі ті, хто причетний до нечесних схем, пов'язаних і з ПДВ, і зі спиртом, і з лікеро-горілчаними виробами, вже в паніці, тому що ми викорінюємо джерела їхніх надприбутків", – розповів керівник податкової.

Сергій Верланов

"Ми спілкуємося з країнами ЄС, Міжнародною організацією платників податків, з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Багато країн закривають квартал в середині або наприкінці квітня, але приклад тих, за якими вже є статистика, наприклад Литви, говорить про те, що за березень у них недовиконання податкових надходжень склало 15%. У нас же – 5,8%. Найбільші статті недовиконання і по березню місяцю, і за перший квартал є традиційними – це рента на газ, акцизний податок з електроенергії", – пояснив глава ДПС.

Якщо говорити про квартал, то ДПС виконала індикатив Мінфіну на 95%. Ці 5% складають 6,5 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн – це рента на газ. Рента на газ розраховується з ціни на газ, обсягу видобутку і з ставки оподаткування. Через те, що ціна на газ і обсяги видобутку не відповідають запланованим показникам, виконати план неможливо. Щодо електроенергії невиконання склало близько 1,1 млрд грн, в зв'язку з тим, що розрахунки, які закладені в бюджет, не врахували зміну моделі ринку електроенергії.

"Все інше було виконано і перевиконано, як ми і обіцяли", – підсумував Верланов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава ДПС Сергій Верланов сказав, хто автор фейку про нібито втрати 5 млрд грн на схемах з ПДВ.