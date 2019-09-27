Схема у великому банку: ДБР вручило підозру екснардепу і олігарху

Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру екснардепу Костянтину Жеваго, якого перевіряли на причетність до схеми з розтратою та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомила у Facebook перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко. "Є нові подробиці у справі розтрати коштів банку "Фінанси та Кредит". Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і Кредит", – написала вона.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

"Згодом між фінансовими установами (банком "Фінанси та Кредит" і іноземними банками) були укладені договори застави на суму понад 113 млн доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах", – зазначила чиновниця.

Костянтин Жеваго korrespondent.net

За її словами, у 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 млн доларів. Заставу іноземні банки списали відразу після того, як "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", – повідомила Варченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими, а саме – несплаті його заводом штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

При цьому також 5 серпня в ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Зазначалося, що причетним до схеми може бути один з екснардепів. Основним бенефіціаром банку, за даними ЗМІ, був саме Жеваго.

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