Партнери "Газпрому" оскаржили польський штраф "Північному потоку-2"

Англо-голландська компанія Shell, яка є партнером російського "Газпрому", оскаржила штраф в $7,6 млрд польського антимонопольного регулятора UOKiK у справі газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Відзначається, що компанія розглянула рішення польського регулятора і категорично з ним не згодна.

"Ми розглянули рішення UOKiK, ми з ним категорично не згодні і подали апеляцію 5 листопада в рамках всіх законних процедур", – сказали в Shell.

"OMV оскаржила це рішення, тим самим заявивши, що у нього немає жодних правових підстав", – сказали у пресслужбі компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня в Польщі антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на $7,6 млрд через трубопровід "Північний потік-2".

Влада Німеччини не виключила зміни ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня у Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".

20 жовтня Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому сказано, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.