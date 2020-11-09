Партнери "Газпрому" оскаржили польський штраф "Північному потоку-2"

Валентина Гембарська Економіка 16:17, 9.11.2020

Англо-голландська компанія Shell, яка є партнером російського "Газпрому", оскаржила штраф в $7,6 млрд польського антимонопольного регулятора UOKiK у справі газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Відзначається, що компанія розглянула рішення польського регулятора і категорично з ним не згодна.

"Ми розглянули рішення UOKiK, ми з ним категорично не згодні і подали апеляцію 5 листопада в рамках всіх законних процедур", – сказали в Shell.

"OMV оскаржила це рішення, тим самим заявивши, що у нього немає жодних правових підстав", – сказали у пресслужбі компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня в Польщі антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на $7,6 млрд через трубопровід "Північний потік-2".

Влада Німеччини не виключила зміни ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня у Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".

20 жовтня Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому сказано, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Бюлетені з "опитуванням Зеленського" викинули на смітник, – Смолій

В Україні хочуть підвищити ціни, а країні загрожує емісія гривні: ексміністри про проєкт бюджету-2021

Ослаблене "Динамо" з великим рахунком програло "Шахтарю" в УПЛ

Як навесні: лікарні в Італії знову переповнені хворими на COVID-19. Опубліковані фото

Карантин вихідного дня в Україні буде жорстким, – Степанов