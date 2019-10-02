Шарія і Ко залишили без грошей: стало відомо, скільки заощадить Україна

Законопроект про скасування державного фінансування партій, що не потрапили до Верховної Ради, дозволить заощадити для бюджету України 1,5 млрд грн.

Про це розповів в ефірі ObozTV політик і громадський діяч Микола Томенко, який ініціював петицію президенту про скорочення фінансування партій. Відзначимо, що прихильники ініціативи були, зокрема, незадоволені фінансуванням "Партії Шарія", яка, на їхню думку, веде антиукраїнську діяльність.

"Перший крок дуже важливий. Ми вітаємо ініціативу президента, який нас підтримав, і рішення Верховної Ради. Для розуміння наших телеглядачів хочу сказати, що ціна цього рішення – 1 млрд 554 млн грн бюджетних грошей за 5 років", – повідомив політик.

Томенко зазначив, що наступним кроком має стати "більш радикальне скорочення бюджетних грошей у країні, яка воює, яка бідна, корупційна". За його словами, в ідеалі необхідно скасувати державне фінансування і парламентським партіям.

"Але можливий компроміс, на який ми готові піти з владою – упорядкування цих коштів, скорочення вдвічі для партій, які подолали 5% бар'єр... Наша позиція така – ми категорично проти витрати бюджетний коштів на рекламу політиків. Перший крок зроблено, наступний крок – подальше скорочення фінансування з цільовим призначенням і жорстким контролем", – додав він.

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту, фінансування втратили 6 політсил, які набрали на виборах до Верховної Ради більше 2%, але не подолали прохідний бар'єр. Це партії "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Українська стратегія Гройсмана" і ВО "Свобода".

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