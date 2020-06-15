У мережі розгорівся новий мовний скандал через McDonalds: українці відреагували
У мережі звернули увагу на те, що McDonalds в Україні пропонує тільки дві мови меню – українська та англійська. Можливість вибрати російську мову в терміналі самообслуговування в ресторанах відсутня.
Скріншот став вірусним в мережі. Безліч українців відреагували на ситуацію.
"McDonald's Україна і Росія. Два погляди на демократію, толерантність і повагу до прав людей. У чому складність прописати меню російською, угорською, кримськотатарською та іншими мовами, визнаними популярними в Україні? Щоб без скандалів і хейту?" – написав Макс Назаров.
"Та, чесно кажучи, набридли вже міркування про право на російську мову, про те, що "за Конституцією" і т.п. Всі все прекрасно знають. І не тільки знають, але готові на шкоду бізнесу чинити. Це дивно, звичайно. Меню у фастфуді в Україні і в РФ. Мови", – написав Андрій Кислов.
"У зв'язку з великим кіпешем пояснюю свою позицію, я українець, знаю, розумію мову, але в цьому пості мова про повагу до клієнта, бізнес не повинен бути заполітизованим, тим більше сервіс, це явна дискримінація російськомовних українців, яких дуже багато. Потрібно, щоб був вибір: українська, англійська, російська. Це питання поваги і лояльності до клієнтів", – написав Євген Хурсін.
При цьому в самій компанії McDonalds уточнюють, що основною мовою комунікації виступає українська.
"Треба, шолі, взяти дабл чіз і випити капучино за здоровля здорової компанії", – написала Анна Бойко. Багато українців також висловили свою позицію в коментарях до посту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко заявила, що глядачі краще дивляться контент російською мовою. Вона розкритикувала квоти на українському ТБ для державної мови.