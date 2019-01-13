''Шантаж'': США пішли наперекір Німеччині через газопровід Путіна

Посол США в Німеччині Річард Гренель попередив німецькі компанії про санкції Вашингтона через підтримку "Північного потоку-2".

Як повідомляє Bild, в листах компаніям Гренель нагадав, що США виступають проти "Північного потоку-2", оскільки цей проект "несе серйозні геополітичні наслідки для європейських союзників і партнерів" американців.

Він також зазначив, що багато європейських країн, а також Канада, підтримують позицію США. Країни стурбовані "наростаючою агресивною поведінкою Росії", особливо використанням "енергетичних ресурсів в якості політичних і економічних важелів".

"Внаслідок цього від імені мого уряду я прошу, щоб ваша компанія розглянула небезпеку, яку цей проект несе для європейської енергетичної безпеки, а також репутаційні витрати і ризик санкцій, що асоціюється з цим", - йдеться в листі.

Ми підкреслюємо, що, якщо компанії, які надають підтримку російському енергетичному сектору, будуть брати участь в будь-яких (відповідних проектах. - Ред.), це може спричинити введення санкцій", - написав Гренелл.

Він підкреслив, "якщо через запуск "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" європейські поставки газу через Україну стануть надлишковими, Київ втратить своє значення в сфері політики безпеки, через що зросте ризик інтервенцій з боку Росії".

За інформацією газети, листи, узгоджені з владою США, розіслані багатьом німецьким компаніям, які, зокрема, сприйняли їх як шантаж.

"Листи потрібно сприймати не як загрозу, а як ясне вираження політичної позиції США", - прокоментував виданню представник Гренелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ випливла інформація про те, що США таємно розробляють санкції проти європейських компаній, що беруть участь в будівництві російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Пізніше виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс заявив, що в разі, якщо США введуть санкції проти "Північного потоку-2 ", його реалізація може бути припинена або взагалі зірвана.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!