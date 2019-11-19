"Шантаж не пройшов!" З'ясувався важливий нюанс майбутньої зустрічі Зеленського з Путіним

Питання транзиту газу з Росії через Україну не виноситиметься на обговорення під час зустрічі в "нормандському форматі".

Таку заяву зробив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, українським дипломатам вдалося відстояти свою позицію.

Зустріч "нормандської четвірки" "24"

"Про "нормандський формат". Мені не відомо, чесно кажучи, щоб була якась конкретна робота в ньому щодо переговорів про газ. Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона і намагалася нав'язати газові питання в "нормандському форматі", але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов", – сказав Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

У відповідь на це міністр енергетики та довкілля Олексій Оржель заявив, що Україні вистачить запасів газу і вугілля на зиму в разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

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