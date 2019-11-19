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19 листопада • оновлено в 08:24
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"Шантаж не пройшов!" З'ясувався важливий нюанс майбутньої зустрічі Зеленського з Путіним

7.1т
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Питання транзиту газу з Росії через Україну не виноситиметься на обговорення під час зустрічі в "нормандському форматі".

Таку заяву зробив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, українським дипломатам вдалося відстояти свою позицію.

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Зустріч "нормандської четвірки"

Зустріч "нормандської четвірки"

"24"

"Про "нормандський формат". Мені не відомо, чесно кажучи, щоб була якась конкретна робота в ньому щодо переговорів про газ. Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона і намагалася нав'язати газові питання в "нормандському форматі", але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов", – сказав Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

У відповідь на це міністр енергетики та довкілля Олексій Оржель заявив, що Україні вистачить запасів газу і вугілля на зиму в разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Юрій Вітренко Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
транзит газу НАК "Нафтогаз"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну не хочет роция платить по честному проигранный суд ну пусть тогда заплатят ещё и ес неустойку миллиардную за не поставку газа)))))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А в итоге будет что? Путин руками разведет, и скажет, что мы им мол предложения делали. Украинская сторона отказалась. Представители ЕС повздыхают, и тоже руками разведут. Они то по прежнему будут с газом.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Смешные такие, эти жертвы евроинтеграции! Незалежные, да никто и не планировал выносить газовый вопрос на Нормандский формат, от которого Россия уже не знает, как отделаться. Молите бога, чтобы он вообще состоялся.
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