"Шановані люди" вивели з України понад $22 млрд – глава податкової

"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів з України $22,4 млрд (624 млрд грн).

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова Державної податкової служби Олексій Любченко. Він уточнив що з вказаної суми $5 млрд вивели на Кіпр, $4 млрд – в Нідерланди, $3 млрд – до Великобританії, $2 млрд – у Німеччину.

"Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів – тобто з країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд. Ця тема заслуговує на увагу. Також близько $90 млрд на рік контрольованих операцій", – сказав Любченко.

За даними Державної податкової служби, з виведеної суми було сплачено $10 млрд дивідендів і $630 млн податку за середньою ставкою 2,8%.

За словами глави відомства, механізм трансфертного ціноутворення (ТЦО) дозволить залишити в країні $30-40 млрд прибутку.

"Моя позиція – створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри", – підсумував Любченко.

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