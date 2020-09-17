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Шахраї з "кол-центру банку" крали по 3 млн грн щомісяця: СБУ викрила схему

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
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Шахраї з 'кол-центру банку' крали по 3 млн грн щомісяця: СБУ розкрила схему

У Запорізькій області СБУ викрила шахрайський "кол-центр", оператори якого виманювали гроші у клієнтів банків. Щомісяця вони так отримували по 3 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті СБУ в четвер, 17 вересня. За даними слідства, злочинну схему організували троє мешканців Мелітополя. У центрі міста вони обладнали підпільний "кол‑центр", де "працювали" 54 оператори. Видаючи себе за працівників банків, вони вивідували у клієнтів банків CVV-коди, номери й пін-коди карток, після чого переказували кошти людей на підконтрольні банківські рахунки.

У "кол-центрі" працювали 54 оператори.

"Для "роботи" з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку. За оперативною інформацією, діючи за такою схемою, учасники угруповання викрадали щомісяця понад 3 мільйони у гривневому еквіваленті", – повідомили в СБУ

Під час обшуку в "кол-центрі" вилучили 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тисяч гривень, мобільні телефони й чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Обладнання передали на експертизи.

Шахраї втручались у роботу електронних систем.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу ("Шахрайство" та "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку"). Вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам злочину.

У Запорізькій області викрили шахрайський "кол-центр".
Виручка сягала 3 млн грн на місяць.

Як не впійматися на хитрощі шахраїв

OBOZREVATEL нагадує, що робити, коли ви отримуєте підозрілий дзвінок із нібито банку:

  • Коли вам надсилають СМС або телефонують із підозрілих номерів, потрібно відразу перетелефонувати менеджерам вашого банку за телефонами, які видавав сам банк під час відкриття рахунку (або на гарячу лінію).

  • Ці номери можна дізнатися на сайті банку. Також їх зазвичай вказують на зворотному боці картки.

  • Співробітники банку завжди називають вас на ім'я та по батькові і, не запитуючи жодних персональних даних, відкривають вашу інформацію за карткою.

  • Попросіть співробітника банку перевірити, що відбувається з вашими рахунками. Коли в банку підтвердять, що жодних операцій вони не проводили, потрібно відразу через них передати номери телефонів, з яких надійшов дзвінок, до служби безпеки банку. Сам номер того, хто телефонував, рекомендується заблокувати.

  • Шахраї зазвичай не знають, чи є у вас картка того чи іншого банку. Найчастіше вони навмання називають Приватбанк або Ощадбанк (як найбільш популярні) і просять повідомити номер картки та CVV-код. Справжні співробітники банків такого ніколи не питають.

  • Під час маніпуляцій шахраї можуть попросити сказати код із СМС, яка може прийти на ваш телефон. Цього говорити в жодному разі не можна, оскільки це найчастіше код, яким ви підтвердите переказ грошей аферистам.

  • Також не можна встановлювати додатки, які вам можуть запропонувати встановити. Найімовірніше, це будуть або шпигунські програми, або програми, які іншим чином допоможуть шахраям забрати ваші гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київського фотографа Володимира Корнієнка шахраї вкрали 116 тисяч гривень із карток Приватбанку та Monobank. "Служба безпеки банку" спілкувалася настільки професійно, що у нього навіть не виникло сумнівів, що це обман.

В Україні шахраї навчилися вбудовувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти й користуються довірою потенційних жертв.

27 серпня СБУ повідомила, що заблокувала фінансову піраміду. Організатори B2B, попередньо, привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників і придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.

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