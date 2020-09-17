Шахраї з "кол-центру банку" крали по 3 млн грн щомісяця: СБУ викрила схему

У Запорізькій області СБУ викрила шахрайський "кол-центр", оператори якого виманювали гроші у клієнтів банків. Щомісяця вони так отримували по 3 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті СБУ в четвер, 17 вересня. За даними слідства, злочинну схему організували троє мешканців Мелітополя. У центрі міста вони обладнали підпільний "кол‑центр", де "працювали" 54 оператори. Видаючи себе за працівників банків, вони вивідували у клієнтів банків CVV-коди, номери й пін-коди карток, після чого переказували кошти людей на підконтрольні банківські рахунки.

"Для "роботи" з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку. За оперативною інформацією, діючи за такою схемою, учасники угруповання викрадали щомісяця понад 3 мільйони у гривневому еквіваленті", – повідомили в СБУ

Під час обшуку в "кол-центрі" вилучили 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тисяч гривень, мобільні телефони й чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Обладнання передали на експертизи.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу ("Шахрайство" та "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку"). Вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам злочину.

Як не впійматися на хитрощі шахраїв

OBOZREVATEL нагадує, що робити, коли ви отримуєте підозрілий дзвінок із нібито банку:

Коли вам надсилають СМС або телефонують із підозрілих номерів, потрібно відразу перетелефонувати менеджерам вашого банку за телефонами, які видавав сам банк під час відкриття рахунку (або на гарячу лінію).

Ці номери можна дізнатися на сайті банку. Також їх зазвичай вказують на зворотному боці картки.

Співробітники банку завжди називають вас на ім'я та по батькові і, не запитуючи жодних персональних даних, відкривають вашу інформацію за карткою.

Попросіть співробітника банку перевірити, що відбувається з вашими рахунками. Коли в банку підтвердять, що жодних операцій вони не проводили, потрібно відразу через них передати номери телефонів, з яких надійшов дзвінок, до служби безпеки банку. Сам номер того, хто телефонував, рекомендується заблокувати.

Шахраї зазвичай не знають, чи є у вас картка того чи іншого банку. Найчастіше вони навмання називають Приватбанк або Ощадбанк (як найбільш популярні) і просять повідомити номер картки та CVV-код. Справжні співробітники банків такого ніколи не питають.

Під час маніпуляцій шахраї можуть попросити сказати код із СМС, яка може прийти на ваш телефон. Цього говорити в жодному разі не можна, оскільки це найчастіше код, яким ви підтвердите переказ грошей аферистам.

Також не можна встановлювати додатки, які вам можуть запропонувати встановити. Найімовірніше, це будуть або шпигунські програми, або програми, які іншим чином допоможуть шахраям забрати ваші гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київського фотографа Володимира Корнієнка шахраї вкрали 116 тисяч гривень із карток Приватбанку та Monobank. "Служба безпеки банку" спілкувалася настільки професійно, що у нього навіть не виникло сумнівів, що це обман.

В Україні шахраї навчилися вбудовувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти й користуються довірою потенційних жертв.

27 серпня СБУ повідомила, що заблокувала фінансову піраміду. Організатори B2B, попередньо, привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників і придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.