500 грн на карту за репост: шахраї від імені ПриватБанку обманювали українців в Instagram

У соціальній мережі Instagram з'явилася сторінка нібито ПриватБанку, де за позначку в сторіс обіцяли перерахувати на карти українцям по 500 грн.

Як попередила пресслужба державного банку, насправді сторінка фейкова. Шахраї створили аккаунт сервісу Privat24 з розіграшем призів.

Зокрема, на сторінці нібито розігрували iPhone X. В описі аккаунта також було посилання на телеграм-канал.

На момент публікації новини сторінка вже була недоступна.

"ПриватБанк закликає користувачів цієї соцмережі бути обачними і не передавати шахраям гроші або персональні дані", – відзначили в банку.

Відзначається, що єдина офіційна сторінка ПриватБанку і його сервісів в Instagram знаходиться тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київського фотографа Володимира Корнієнка шахраї вкрали 116 тисяч гривень з карт ПриватБанку і Monobank. "Служба безпеки банку" спілкувалася настільки професійно, що у нього навіть не виникло сумніву, що це обман. Більш того – аферисти по телефону навіть створили атмосферу, яка імітує роботу багатолюдного колл-центру.