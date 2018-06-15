Шахраї пожвавішали: як українці стають жертвами "банківських" афер

Шахраї активно розсилають українцям СМСки з вимогою негайно пройти авторизацію карткового рахунку по телефону. Інакше погрожують заблокувати гроші, хоча банки ніколи не чинять так без рішення суду. Детальніше про цю аферу й не тільки - у матеріалі OBOZREVATEL.

Обдурюють пенсіонерів

Як розповіла нам киянка Світлана, її синові на телефон прийшло повідомлення: "Ваша карта буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте...". Далі були вказані два номери телефону. Дзвонити Світлана, звісно, не стала, але у відповідь відправила СМС: "Поліція вже виїхала на перевірку у ваше відділення. Готуйтеся переїхати в нове, з жорсткішими умовами. І приготуйте побільше сухарів і сигарет".

Правда, незважаючи на те, що шахраї вже давно використовують подібний "розвод", українці досі ведуться на обман. Наприклад, пенсіонерка Лідія Локтіонова нещодавно отримала подібну СМС.

"Я маю одну картку, куди приходить пенсія, це єдине моє джерело доходу. Я покликала онуку-студентку, вона теж нічого не запідозрила, подзвонила і продиктувала всі дані. І тільки ввечері дочка пояснила, що нас обдурили. Добре, що пенсія ще не надійшла, я пішла в банк і терміново змінила карту. І вже в банку мені сказали, що саме пенсіонери найчастіше купуються на такий обман і втрачають свої гроші", - поскаржилася OBOZREVATEL Лідія Локтіонова.

Як захиститися

Керівний директор банку "Кредит-Оптима" Ігор Львов каже, що останнім часом подібні розводи почастішали.

"На жаль, шахраї користуються перевіреними методами. Я хочу сказати одне - банки ніколи не блокують рахунок без рішення суду. І якщо вам приходять подібні СМС, то телефонуйте або на гарячу лінію банку, або на телефон, який у вас зазначений в договорі. Ні на які інші номери дзвонити не треба", - розповів нам Львов.

За його словами, зазвичай таким обманом займаються люди, які сидять ув тюрмі. На волі у них є спільники, яким вони передають дані карткових рахунків, і ті знімають гроші.

Також останнім часом знову почали встановлювати на банкомати зчитувальні пристрої, які копіюють особисті дані клієнтів.

"Накладки на банкомат, плівка, яка не дозволяє купюрам вийти з купюроприймача. Ви йдете, а шахрай підходить до банкомату, знімає плівку і забирає ваші гроші. У банків зараз туго з грошима, не вистачає на відеокамери і навіть освітлення біля банкомату. Тому будьте уважні", - радить Львов.

У поліції кажуть, що до них люди звертаються з подібними скаргами. "Звертаються і досить часто. І СМС надсилають і дзвонять. Попастися на гачок може будь-яка людина. Ми такі справи розслідували і навіть затримали кілька таких шахраїв. Зараз нам у цьому допомагає кіберполіція. Але раджу все-таки завжди мати на увазі - що б не сталося, ви нікому не повинні передавати свої персональні дані ", - каже речник поліції Київської області Микола Жукович.

В Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЕМА кажуть, що подібний спосіб обману українців діє останні три роки цілком успішно.

"Ми спостерігаємо, що за останні три роки він лише набирає обертів. Не могли зрозуміти чому. А ось навесні їздили на семінар в Луганську область, спілкувалися з поліцією. І з'ясувалося, що там 75% злочинів - це шахрайство з кредитними картами. Люди там настільки бояться втратити державну допомогу, яка приходить їм на картки, що вірять всьому", - зазначила у розмові з нами заступник директора ЕМА Олеся Данильченко. Асоціація зараз активно працює з мобільними операторами, які після скарг блокують номери шахраїв, з яких іде подібна розсилка.

За словами Олесі Данильченко, також за останні півроку з'явився ще один вид шахрайства. "У Google Play, це мобільний супермаркет, можна було завантажити додаток "універсальний банк". Нібито він працював з п'ятьма великими банками, і через нього можна було проводити операції. В результаті додаток отримував доступ до ваших СМС, і брав звідти всі ваші коди і дані по банківських рахунках. Перший їхній візит був дуже успішним, багато хто постраждав. А вдруге їх швидко прикрили", - розповідає Данильченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, державний "Ощадбанк" виявив шахрайський фішинговий сайт, який дублює дизайн і контент офіційного порталу фінансової установи.