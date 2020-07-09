Шабунін заявив, що заплатить штраф через свою декларацію тільки після рішення суду

Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін зізнався, що вчасно не подав декларацію про майновий стан, але готовий сплатити штраф після рішення суду.

OBOZREVATEL звернувся до Шабуніна з проханням надати коментар про те, чи він вже заплатив штраф за вказане правопорушення і чому цією справою опікується поліція. На що Шабунін відповів: "Я у відпустці. Поліція протокол складає. Штраф після рішення суду".

Проте, варто зауважити, що протокол про ознаки коррупції повинно скласти Національне агентство з питань запобігання корупції. Поліція не має повноважень займатись такими справами.

В чому суть порушення Шабуніна

Про ситуацію він сам написав у Facebook 2 липня. Він заявив, що тепер, ймовірно, потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення. Засновник ЦПК заявляв про бажання піти 7 липня у відділок поліції, щоб скласти адмінпротокол.

"Протокол законний. Я дійсно подав декларацію наступного від дедлайну дня", – написав аникорупціонер. Він зауважив, що особисто не є державним службовцем, але мусить вчасно подавати декларацію, як член комісії, яка обрала голову НАЗК.

"Я геть забув за цю комісію і подавав декларацію за звичкою, як робив це багато разів – без зобов'язань з боку закону. Сплачу штраф і потраплю в реєстр осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення", – додав Шабунін.

Шабунін зізнався в корупції Facebook Шабуніна

Як повідомляв OBOZREVATEL,7 липня президент Володимир Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства..

Того ж дня НАЗК виписало Зеленському два адміністративні протоколи.