Дежавю: США и Саудовская Аравия повторяют старый трюк.

Обзор исторических фактов и сопоставление очевидного.

Факт №1. 8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган предсказал, что коммунизм впадёт в коллапс, заявляя: "Коммунизм — это другая печаль, странная глава в человеческой истории, последние страницы этой главы прочитываются уже сейчас". В речи, обращённой к национальной ассоциации евангелистов от 8 марта 1983 года, Рейган назвал Советский Союз "империей зла".

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Факт №2. 6-й Король Саудовской Аравии (СА) Абдулла́х ибн Абдул-Ази́з Аль Сау́д родился 1 августа 1924 года и был коронован 3 августа 2005 года. Вступивший 13 июня 1982 года на престол его единокровный брат Фахд — тогдашний Король СА — своим указом назначил Абдаллу наследным принцем и первым заместителем премьер-министра.

Факт №3. В результате ценового сговора США и СА по нефти во времена правления Рейгана, СССР почил в бозе. Как наследный принц и первый заместитель премьер-министра, Абдалла не мог не участвовать в тех переговорах, которые касались непосредственно благополучия всего Королевства.

Факт №4. Президент Обама 29 марта 2015 года посетил с визитом Короля Абдаллу. СМИ обсуждали визит Обамы в Саудовскую Аравию и дружно полагали, что главной целью визита было убедить короля Абдаллу существенно увеличить добычу нефти с целью снижения мировых цен на нее.

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Факт №5. "Вашингтон намерен наращивать ядерный потенциал для оказания давления на Россию и Китай", — заявил в ночь на вторник президент США Дональд Трамп. Российские власти, по его словам, нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запретил СССР, а затем и РФ разрабатывать и ставить на вооружение системы, нацеленные на страны Европы.

В ответ США будут развивать собственные вооружения, пока Россия "не одумается", предупредил Трамп:

"Россия не придерживается договора. Пока люди не одумаются, мы будем наращивать ядерный потенциал", — цитирует президента США Reuters.

В ответ на вопрос о том, является ли его заявление угрозой в адрес президента РФ Владимира Путина, Трамп сказал:

"Это угроза кому хотите. И сюда входит Китай, сюда входит Россия, сюда входит кто угодно, кто хочет играть в эту игру. У нас больше денег, чем у кого-либо еще, намного больше".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поддерживает идею Трампа выйти из ДРСМД — ключевого соглашения 1987 года, запретившего Штатам размещать ракеты в Европе в ответ на зеркальный отказ Советского Союза от систем, позволяющих ударить по европейским союзникам США, сообщил во вторник официальный представитель американского Минобороны полковник Роб Мэннинг.

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Кроме того, выход США из ДРСМД, скорее всего, приведет к непродлению в 2021 году другого важнейшего договора о разоружении — СНВ-3.

В итоге, как в свое время СССР, Россия будет втянута в полномасштабную гонку ядерных вооружений.

Факт №6. Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до исторического рекорда и инвестирует $30 млрд в новые добывающие мощности.

Примечательно, что Россия пообещала Саудовской Аравии десятки миллиардов долларов инвестиций. Это могут быть как средства госкомпаний, так и пенсионные накопления населения. Об этом в рамках форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, желание инвестировать в Саудовскую Аравию высказывают в частности "многие компании из нефтехимической отрасли и других отраслей".

Напомню, в январе глава РФПИ предлагал инвестировать в саудовскую экономику пенсионные накопления россиян. Пенсионные фонды РФ, по его словам, могли бы принять участие в публичном размещении акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco, которое Эр-Рияд планирует с 2016 года, рассчитывая привлечь не менее $2 трлн.

Самоубийство на миру — инвестируя в экономику конкурента, который увеличивает добычу и, тем самым, снижает мировые цены на нефть, Путин действительно отправляет Россию "в рай".

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Факт №7. Итог визита Джона Болтона в Москву — он гладил Путина по головке, в то время как для него и всей России готовят намордник: "Оливок я вам не привез".

Дежавю: гонка вооружений и сговор США с СА о понижении мировых цен на нефть отправляют "бензоколонку" всем составом в "рай". Зачем придумывать что-то новое, если эта технология — гонка вооружений на фоне санкций и снижения мировых цен на нефть — успешно отправила в мир иной предыдущую "империю зла" — СССР?