|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Серйозна нестача'': терористи ''ЛНР'' голосно заявили про нову проблему

1.5тЧитати матеріал російською

В окупованій "Луганській народній республіці" терористи визнали, що мають дефіцит кадрів.

Як повідомляється на сайтах бойовиків, так звана "влада" вирішила сформувати базу вакансій по наданню додаткової підтримки молодим фахівцям.

"Сьогодні ми маємо серйозну нестачу кадрів. Тому нам необхідно готувати і відбирати молодих і перспективних фахівців, які з часом займуть керівні посади в "міністерствах і відомствах республіки", – пояснила так званий "керівник адміністрації глави республіки" Ольга Бас.

Новини
''Ось так пиляють гроші'': ватажка ''ДНР'' викрили в зухвалій злодійській схемі

У планах терористів провести загальний курс навчання для учасників проекту "Кадровий резерв", а після 100 кращих кандидатів будуть працевлаштовані першочергово. Відзначається, що до участі в проекті будуть допущені всі охочі з вищою освітою у віці від 20 років.

Луганськ

Луганськ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ЛНР" незаконна влада видала "указ" про обов'язкове залучення мирних жителів до виконання робіт для потреб оборони.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРдефіцит
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
39
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Какой кадровый резерв? Идиоты! Все люди с мозгами давно уже выехали их вашего лепрозория!!! Дети ваших "руководителей" уже учатся за пределами "республик"!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки