''Серйозна нестача'': терористи ''ЛНР'' голосно заявили про нову проблему

В окупованій "Луганській народній республіці" терористи визнали, що мають дефіцит кадрів.

Як повідомляється на сайтах бойовиків, так звана "влада" вирішила сформувати базу вакансій по наданню додаткової підтримки молодим фахівцям.

"Сьогодні ми маємо серйозну нестачу кадрів. Тому нам необхідно готувати і відбирати молодих і перспективних фахівців, які з часом займуть керівні посади в "міністерствах і відомствах республіки", – пояснила так званий "керівник адміністрації глави республіки" Ольга Бас.

У планах терористів провести загальний курс навчання для учасників проекту "Кадровий резерв", а після 100 кращих кандидатів будуть працевлаштовані першочергово. Відзначається, що до участі в проекті будуть допущені всі охочі з вищою освітою у віці від 20 років.

Луганськ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ЛНР" незаконна влада видала "указ" про обов'язкове залучення мирних жителів до виконання робіт для потреб оборони.

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