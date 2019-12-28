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28 грудня • оновлено в 22:17
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Середня зарплата в Україні сягнула історичного максимуму в доларовому еквіваленті

2.4т
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У листопаді 2019 року середня зарплата в Україні сягнула історичного максимуму в 444 дол США і передбачається, що у грудні буде подолана психологічна позначка в 500 дол США.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, зазначивши, що така вірогідність складає 99%. Він опублікував оновлені дані.

"Але навіть при цих показниках ми залишаємося на передостанньому місці в Європі обійшовши лише Молдову за результатами третього кварталу. Наступною країною перед нами є Албанія з показником у 474 дол США в третьому кварталі 2019 року (в Україні в третьому кварталі 428 дол)", – наголосив економіст.

Графік середньої зарплати в Україні у доларах США

Графік середньої зарплати в Україні у доларах США

ФБ Володимира Компанійця

Показники середньої зарплати в Україні у доларах США

Показники середньої зарплати в Україні у доларах США

ФБ Володимира Компанійця

Річний приріст середньої зарплати в Україні у доларах США

Річний приріст середньої зарплати в Україні у доларах США

ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Компанієць повідомив про досягнення історичного максимуму середньою зарплатою в Україні, опублікувавши дані за регіонами.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Албания — среднеразвитое аграрно-индустриальное государство[84]; одна из беднейших стран Европы"... Е-мое, где же тогда укроиня, если она Албанию догнать не может? Сдаётся мне, что не на пользу вам помощь западных "партнёров", как-то под восточной тиранией побогаче было
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Держись и дрожи, Олбания! В Албании на ишaкax как ездили 100 лет назад, так и ездят, а промышленная бывшая украина никак её не догонит. Слава майдayну, ХРЮГС!
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2 из 3 ответов | показать все
Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, Боже, упаси!!! Работай на здоровье. Как говорится, всяк трудится как может.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, а что я не так сказала? Имеешь возразить?
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