Середня зарплата в Україні сягнула історичного максимуму в доларовому еквіваленті

У листопаді 2019 року середня зарплата в Україні сягнула історичного максимуму в 444 дол США і передбачається, що у грудні буде подолана психологічна позначка в 500 дол США.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, зазначивши, що така вірогідність складає 99%. Він опублікував оновлені дані.

"Але навіть при цих показниках ми залишаємося на передостанньому місці в Європі обійшовши лише Молдову за результатами третього кварталу. Наступною країною перед нами є Албанія з показником у 474 дол США в третьому кварталі 2019 року (в Україні в третьому кварталі 428 дол)", – наголосив економіст.

Графік середньої зарплати в Україні у доларах США ФБ Володимира Компанійця

Показники середньої зарплати в Україні у доларах США ФБ Володимира Компанійця

Річний приріст середньої зарплати в Україні у доларах США ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Компанієць повідомив про досягнення історичного максимуму середньою зарплатою в Україні, опублікувавши дані за регіонами.

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