Середня зарплата в Україні рекордно зросла: кому та де більше платять

Середня зарплата в Україні в липні-2019 склала 10971 гривень і встановила новий гривневий максимум, а також максимум із 2013 року в доларовому еквіваленті.

Про це повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що розмір зарплати зріс на 19,64% за рік.

У доларовому еквіваленті середня зарплата склала $431 (до подолання історичного максимуму залишилося $5). Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 9,5% у рік.

Ілюстрація

Найбільші середні зарплати в таких регіонах:

Київ – 16249 гривень. Донецька обл. – 12010 гривень. Київська обл. – 11567 гривень.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

Херсонська – 8547 гривень. Чернівецька – 8585 гривень. Чернігівська обл. – 8653 гривень.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

Фінансова та страхова діяльність – 19459 гривень. Інформація та телекомунікації – 17 299 гривень. Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 16 287 гривень.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

Тимчасове розміщення та організація харчування – 6833 гривень. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7259 гривень. Освіта – 8439 гривень.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2-му кварталі 2019 року зростання ВВП прискорилося майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.

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