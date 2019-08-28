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Середня зарплата в Україні рекордно зросла: кому та де більше платять

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Середня зарплата в Україні в липні-2019 склала 10971 гривень і встановила новий гривневий максимум, а також максимум із 2013 року в доларовому еквіваленті.

Про це повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що розмір зарплати зріс на 19,64% за рік.

У доларовому еквіваленті середня зарплата склала $431 (до подолання історичного максимуму залишилося $5). Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 9,5% у рік.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Найбільші середні зарплати в таких регіонах:

  1. Київ – 16249 гривень.

  2. Донецька обл. – 12010 гривень.

  3. Київська обл. – 11567 гривень.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

  1. Херсонська – 8547 гривень.

  2. Чернівецька – 8585 гривень.

  3. Чернігівська обл. – 8653 гривень.

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Середня зарплата в Україні рекордно зросла: кому та де більше платять

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

  1. Фінансова та страхова діяльність – 19459 гривень.

  2. Інформація та телекомунікації – 17 299 гривень.

  3. Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 16 287 гривень.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

  1. Тимчасове розміщення та організація харчування – 6833 гривень.

  2. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7259 гривень.

  3. Освіта – 8439 гривень.

Середня зарплата в Україні рекордно зросла: кому та де більше платять

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Середня зарплата в Україні рекордно зросла: кому та де більше платять

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2-му кварталі 2019 року зростання ВВП прискорилося майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
Економіка України зарплата
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