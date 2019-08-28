Середня зарплата в Україні рекордно зросла: кому та де більше платять

Середня зарплата в Україні в липні-2019 склала 10971 гривень і встановила новий гривневий максимум, а також максимум із 2013 року в доларовому еквіваленті.
Про це повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що розмір зарплати зріс на 19,64% за рік.
У доларовому еквіваленті середня зарплата склала $431 (до подолання історичного максимуму залишилося $5). Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 9,5% у рік.
Ілюстрація
Найбільші середні зарплати в таких регіонах:
Київ – 16249 гривень.
Донецька обл. – 12010 гривень.
Київська обл. – 11567 гривень.
Регіони з найменшими середніми зарплатами:
Херсонська – 8547 гривень.
Чернівецька – 8585 гривень.
Чернігівська обл. – 8653 гривень.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:
Фінансова та страхова діяльність – 19459 гривень.
Інформація та телекомунікації – 17 299 гривень.
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 16 287 гривень.
Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:
Тимчасове розміщення та організація харчування – 6833 гривень.
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7259 гривень.
Освіта – 8439 гривень.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2-му кварталі 2019 року зростання ВВП прискорилося майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.
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