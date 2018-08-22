Серед клієнтів - Дерипаска: банк Швейцарії через санкції заморозив $5 млрд росіян

Відомий швейцарський банк Credit Suisse через санкції США заморозив на рахунках росіян близько 5 млрд швейцарських франків ($5 млрд).

"Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами, де б вони не працювали, щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи дотримання санкцій проти Росії", - сказала прес-секретар фінустанови, повідомляє Reuters.

При цьому вона не назвала імена власників заморожених рахунків.

Відзначається, що таке рішення Credit Suisse свідчить про побоювання багатьох банків щодо реакції США на співпрацю з російськими юридичними і фізичними особами з санкційних списків.

До слова, цьому банку належали літаки одіозного російського олігарха Олега Дерипаски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня набув чинності перший етап так званих "пекельних" санкцій США проти Росії. Він передбачає повну заборону на експорт технологій, які можуть бути використані Москвою в військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.