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Серед клієнтів - Дерипаска: банк Швейцарії через санкції заморозив $5 млрд росіян

5.4тЧитати новину російською

Відомий швейцарський банк Credit Suisse через санкції США заморозив на рахунках росіян близько 5 млрд швейцарських франків ($5 млрд).

"Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами, де б вони не працювали, щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи дотримання санкцій проти Росії", - сказала прес-секретар фінустанови, повідомляє Reuters.

При цьому вона не назвала імена власників заморожених рахунків.

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Відзначається, що таке рішення Credit Suisse свідчить про побоювання багатьох банків щодо реакції США на співпрацю з російськими юридичними і фізичними особами з санкційних списків.

До слова, цьому банку належали літаки одіозного російського олігарха Олега Дерипаски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня набув чинності перший етап так званих "пекельних" санкцій США проти Росії. Він передбачає повну заборону на експорт технологій, які можуть бути використані Москвою в військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Швейцарія
Об'єкт
санкции
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Tinin Alex
Tinin Alex
Россияне не поверишь в ахуе, ))) На эти бабки можно пол Хохляндии купить...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А вам то рагули какая от этого польза?Мне радостно,что пидоров которые обворовали мою страну нагнули, всем было сказано возвращайте бабло в зад, не захотели значит пиженное,и хуй с ними с пидорами,пусть сосут,это наверняка бабки побегушников,а вы подумали бюджетное бабло? Вот хуй вам, зря опять перемогу праздновали.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
С почином вас!, кацапы. Ну, дай Бог не последние заморозили.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Levitsky Valery, а ты думаешь, что заморозили - это забрали? Это значит, что надо или подтверждающие документы на произхождение денег предъявить, или просто вывести активы в другие места из этого банка. А банк с ними работать не будет, не будет проводить платежи, начислять проценты и так далее. Ты, тупой олень, похоже решил, что их Украине отдадут?
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