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9 березня • оновлено в 14:51
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Сенцов напророкував Росії крах через обвал нафти і рубля

3.7т
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Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля.

"Почалася неоголошена війна за нафтовий ринок – Саудівська Аравія почала демпінгувати у відповідь на відмову РФ подальшого зменшення видобування цієї сировини. Нафта, а навздогін рубль, почали своє швидке падіння", – повідомив Сенцов на Facebook.

За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

"Сподіваюся він призведе до запуску запуску руйнівних процесів у економіці агресора. Президент Росії Володимир Путін, який є ярим прихильником Радянського Союзу, веде свою країну тим самим шляхом, на кінцевій зупинці котрого стоїть табличка "крах", – резюмував Сенцов.

Ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду

Ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду

колаж

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який стався після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржу в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Володимир Путін Олег Сенцов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Nikiforov Eduard
Nikiforov Eduard
Сенцов, это кто?))
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Nikiforov Eduard, терористон он, но теперь заробатывает предскозаниями.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а Сенцову сейчас других текстов и не пишут! у него сейчас очень однобокий репертуар.
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3
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
С...ка, смеюсь до слёз)))) Каждая мокрица мнит себя великим аналитиком
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так хоть бы объяснил, почему Россия развалится))))) Нефть падает, рубль падает всё конец России)))))
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