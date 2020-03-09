Сенцов напророкував Росії крах через обвал нафти і рубля

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля.
"Почалася неоголошена війна за нафтовий ринок – Саудівська Аравія почала демпінгувати у відповідь на відмову РФ подальшого зменшення видобування цієї сировини. Нафта, а навздогін рубль, почали своє швидке падіння", – повідомив Сенцов на Facebook.
За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
"Сподіваюся він призведе до запуску запуску руйнівних процесів у економіці агресора. Президент Росії Володимир Путін, який є ярим прихильником Радянського Союзу, веде свою країну тим самим шляхом, на кінцевій зупинці котрого стоїть табличка "крах", – резюмував Сенцов.
Ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду
колаж
Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.
Ціни на нафту Brent
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Курс рубля
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який стався після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржу в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
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