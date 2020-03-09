Сенцов напророкував Росії крах через обвал нафти і рубля

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля.

"Почалася неоголошена війна за нафтовий ринок – Саудівська Аравія почала демпінгувати у відповідь на відмову РФ подальшого зменшення видобування цієї сировини. Нафта, а навздогін рубль, почали своє швидке падіння", – повідомив Сенцов на Facebook.

За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

"Сподіваюся він призведе до запуску запуску руйнівних процесів у економіці агресора. Президент Росії Володимир Путін, який є ярим прихильником Радянського Союзу, веде свою країну тим самим шляхом, на кінцевій зупинці котрого стоїть табличка "крах", – резюмував Сенцов.

Ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду колаж

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent profinance

Курс рубля profinance

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