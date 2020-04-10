П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що першим питанням порядку денного позачергового засідання парламенту має бути розгляд банківського закону, який необхідний для отримання фінансової допомоги від МВФ та інших міжнародних організацій.

Як політик зазначив на брифінгу у Верховній Раді, тільки після цього можна розглянути секвестр державного бюджету, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він також зауважив, що пропозиції уряду щодо секвестру бюджету знищують надбання реформ, які впроваджувалися протягом 2014-2019 років – зокрема, децентралізації, реформи освіти та медичної системи.

Петро Порошенко

"131 млрд зовнішніх запозичень української держави базуються виключно на кредитах міжнародних фінансових організацій, в першу чергу МВФ. "Європейська Солідарність" була де-факто єдиною політичною силою, яка вимагала, щоб розгляду пропозицій по секвестру бюджету, який зробила влада, обов’язково передував розгляд банківського закону, який є в переліку питань щодо отримання Україною траншу МВФ і щодо захисту України від дефолту", – нагадав Порошенко.

"Ми не підтримуємо прискорення дати позачергового засідання без того, щоб до розгляду був готовий закон по банківській справі, який цементує позицію України щодо захисту національних інтересів нашої держави. Я ще раз наголошую, що монобільшість має визначитися, вона з Коломойським – чи вона з Україною і українським народом", – сказав Порошенко.

За його словами, у питанні бюджету мало тільки його обговорення, потрібен жорсткий секвестр бюджету. Він нагадав, що недоотримання доходів бюджету почалося задовго до епідемії, і вже за підсумками першого кварталу було недоотримано більше 40 мільярдів гривень – в тому числі і через корупційні оборудки.

"В цій ситуації, коли недоотримання збільшується, влада пропонує нам секвеструвати статті бюджету. Які саме статті, які в першу чергу постраждають від цих дій? В першу чергу це освіта, і більше 5 мільярдів знімається з освіти", – зазначив п’ятий президент.

"Зокрема, "Нова українська школа", на яку сьогодні закладено в бюджеті лише 360 мільйонів гривень, вони зробили спробу зняти навіть це фінансування. Ми вимагаємо його відновлення", – наголосив Порошенко.

"Реформа охорони здоров’я. З розвитку системи екстреної медицини знімають майже мільярд гривень, які мали йти на суб’єкти місцевого самоврядування і забезпечити допомогу тим, на чиї плечі сьогодні лягає найбільше навантаження боротьби з пандемією", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

"Ми не можемо прийняти позицію різкого урізання місцевого самоврядування, зняття частини позицій державного фонду регіонального розвитку, зняття коштів на розвиток ОТГ, коли влада знову забирає з регіонів собі все до останньої копійки і тут, в Києві, на високих пагорбах Печерська намагається розподіляти, руйнуючи реформу децентралізації", – наголосив Порошенко.

Він також застеріг від скасування прозорих кадрових конкурсів на державні посади, яке намагаються протягнути у Зеленського.

"Вони хочуть скасувати всі конкурси по конкурсному призначенню будь-яких посад на державну службу і призначати лише за втаємниченою процедурою за особистими зв’язками. Ми повністю будемо захищати реформу державної служби і вимагати прозорості дій влади", – попередив Порошенко.

"Ми також наголошуємо, що неприпустиме будь-яке скорочення видатків на оборону, і будемо ретельно слідкувати за цими процесами", – зауважив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко обговорив телефоном з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северіном Шваном питання протидії коронавірусу в Україні.