Секретар РНБО отримав близько 100 тисяч грн зарплати

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис. гривень.

Цю суму становлять по 18 тис. гривень посадового окладу та надбавки за інтенсивність праці, 52,2 тис. премії. Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит "Українських новин".

Також Данілову виплатили 3,8 тис. надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. надбавок за роботу в умовах режимних обмежень і 755 гривень індексації – як експерту з питань таємниць.

Водночас з нарахованої суми вирахувано 18 тис. гривень податку і 1,5 тис. військового збору.

Таким чином, секретарю РНБО видали 80,5 тис. гривень зарплати за січень.

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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