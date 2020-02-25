Секретар РНБО отримав близько 100 тисяч грн зарплати

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис. гривень.
Цю суму становлять по 18 тис. гривень посадового окладу та надбавки за інтенсивність праці, 52,2 тис. премії. Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит "Українських новин".
Також Данілову виплатили 3,8 тис. надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. надбавок за роботу в умовах режимних обмежень і 755 гривень індексації – як експерту з питань таємниць.
Водночас з нарахованої суми вирахувано 18 тис. гривень податку і 1,5 тис. військового збору.
Таким чином, секретарю РНБО видали 80,5 тис. гривень зарплати за січень.
Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень
Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень
Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.
Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.
У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.
Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.
Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.
Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.
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