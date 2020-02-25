Головна Новини
25 лютого • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Секретар РНБО отримав близько 100 тисяч грн зарплати

1.3т
Читати матеріал російською

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис. гривень.

Цю суму становлять по 18 тис. гривень посадового окладу та надбавки за інтенсивність праці, 52,2 тис. премії. Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит "Українських новин".

Також Данілову виплатили 3,8 тис. надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. надбавок за роботу в умовах режимних обмежень і 755 гривень індексації – як експерту з питань таємниць.

Новини
Отримав менше за підлеглих: озвучена зарплата Зеленського за 2019 рік

Водночас з нарахованої суми вирахувано 18 тис. гривень податку і 1,5 тис. військового збору.

Таким чином, секретарю РНБО видали 80,5 тис. гривень зарплати за січень.

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за січень досягла близько 100 тис.гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

  • У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Зарплати чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Теми
Зарплати чиновників Зарплати в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Ну за 100 тыс. он вам и не такое про "планы Путина" расскажет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги