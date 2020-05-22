Рада директорів російського монополіста "Роснафта" затвердила призначення Ігоря Сєчіна головним виконавчим директором компанії ще на п'ять років.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Ігор Сєчин очолив "Роснафту" у травні 2012 року, до цього він кілька років був головою ради директорів компанії. Перший контракт з Сєчіним як з главою "Роснафти" уклали на три роки, а в травні 2015 року він був продовжений на п'ять років.

Раніше уряд Росії ухвалив директиви, згідно з якими, члени ради директорів "Роснафти", що представляють інтереси РФ, повинні були підтримати продовження повноважень Сечіна.

"Роснєфть" – найбільша нафтова компанія в Росії.

Зв'язок Сєчіна і Путіна

З 31 грудня 1999 року Сєчин був заступником керівника Адміністрації президента РФ Путіна, з 2004 року заступником керівника Адміністрації президента - помічником Президента Росії; з 12 травня 2008 по 21 травня 2012 - заступник голови уряду РФ.

Путін і Сечін

Голова Ради директорів компанії "Роснафта" (2004-2011). З 23 травня 2012 року - президент компанії "Роснафти". До березня 2014 року був власником 0,1273% акцій компанії вартістю майже 3 млрд рублів.

За оцінками газети "Ведомости" і журналу Forbes, з 2009 року – друга за впливом людина в Росії після Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Сєчіна звинувачують в розв'язанні нафтової війни РФ з Саудівською Аравією.

Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що цінову нафтову війну між Росією і Саудівською Аравією можна охарактеризувати як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сєчіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Після того, як Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній.

Також в Росії стався обвал курсу рубля. Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.