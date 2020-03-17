SCM виступила з ініціативою про створення штабу з економічного здоров'я України

SCM готова делегувати своїх найкращих співробітників для роботи в штабі.

У зв'язку з можливими ускладненнями для економіки України через карантинні заходи, що введені з огляду на поширення епідемії коронавірусу у світі, компанія SCM звертається до президента й прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'я України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці України. Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей, неминуче призводять до зниження економічної активності. Уряди більшості країн світу вживають активних заходів для запобігання економічній кризі. Україна не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі", – йдеться в заяві.

У компанії зазначають, що мета створення штабу – спільними зусиллями влади й бізнесу знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в поточних умовах.

Зокрема, в SCM пропонують невідкладно розглянути на засіданні штабу способи підтримки:

населення;

медицини;

регіонів;

малого та середнього бізнесу;

базових галузей економіки.

SCM готова делегувати своїх найкращих співробітників у штаб, а також закликає зробити це й інших представників великого національного бізнесу.

"Криза – це не тільки проблеми, а й можливості. Штаб з економічного здоров'я України повинен стати мозковим центром відродження нашої країни. Спільними зусиллями ми повинні зробити економіку України сильнішою та стійкішою", – додали в SCM.

Як раніше писало РБК-Україна, на зустрічі президента Володимира Зеленського з великим бізнесом домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом.

Також повідомлялося, що українська влада не виключає введення заходів реагування в разі масового поширення коронавірусу на території України.

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