Щоб заощадити, українці все більше купують дешеві контрабандні сигарети, а бюджет зазнає мільярдних втрат, - ЗМІ

Коли легальні сигарети стають занадто дорогими, це неминуче призводить до зростання попиту на контрабандну або підроблену продукцію. В результаті держава, підвищуючи акцизні збори і бажаючи таким чином збільшити надходження до бюджету, насправді зменшує розмір цих надходжень, оскільки частка контрабанди збільшується. Тільки за перші вісім місяців поточного року, за даними агентства Kantar, доля контрабандних сигарет сягнула 6,9% ринку, що призвело до недоотримання бюджетом 4,5 млрд гривень. Такі дані наводить генеральний директор JTI Україна Пол Холловей, на якого посилається Економічна правда.

"Споживачі витрачають близько 25% свого доходу на сигарети. Їх вартість продовжить зростати, оскільки будуть рости акцизи. Коли сигарети стають занадто дорогими, попит на нелегальні цигарки зростає", - говорить Пол Холловей.

На підтвердження даних про зростання нелегальної торгівлі сигаретами видання наводить результати власного розслідування, в ході якого в Києві журналістами було виявлено безліч випадків продажу сигарет без акцизних марок і виключно за готівку.

"Пачка коштує 30-57 грн, залежно від бренду. На жодній з представлених на вітрині пачок немає акцизної марки", – описує автор статті картину, що стала вже звичною для київських тютюнових кіосків.

"Легальний бізнес втрачає частку на ринку на користь нелегальних виробників і контрабандистів", - говорить Холловей.

Однак страждає не тільки легальний бізнес, втрати несе і держава, пояснює він, оскільки при легальному обороті 75-80% вартості сигарет потрапляють в бюджет у вигляді податків. Нелегальні торговці ж ніяких податків не платять.

Ситуацію може змінити введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизними товарами, вважає глава JTI Україна.

З ним згодні й у Державній прикордонній службі України.

"Прикордонники констатують: в цьому питанні Україна програє сусідам, тому що в Україні покарання за це легше. Там, де румуни можуть притягнути до кримінальної відповідальності, Україна може пригрозити адміністративним покаранням", – пише видання і наводить слова заступника голови Держприкордонслужби України Володимира Никифоренко.

"У Румунії за десять ящиків сигарет можна отримати п'ять років тюремного ув'язнення. Румуни менше цим займаються, тоді як в Україні багато населених пунктів" спеціалізуються "на контрабанді", – каже держслужбовець.

Про необхідність посилення покарання за нелегальний оборот підакцизних товарів говорить і в.о. глави УКРІНФОРМ Сергій Солодченко. За його словами, які наводить видання, сьогодні в законодавстві існує багато лазівок, якими нелегальні торговці успішно користуються.

"Всім зрозуміло, що продукція нелегальна, проведена незрозумілим способом, але все одно ми отримуємо рішення суду про повернення", – констатує Солодченко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через контрабанду російського бітума в 2019-2020 роках український бюджет втратив мільярди гривень.