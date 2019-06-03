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"Щоб весь світ бачив": Зеленський поставив головне завдання перед СБУ

2.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зажадав від тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України, першого заступника голови СБУ Івана Баканова "розібратися" з контрабандою в країні.

Про це він заявив під час час зустрічі з чиновником в Києві, передає прес-служба президента. Український лідер наголосив на важливості такого завдання.

"Я хочу, щоб не тільки я поважав тебе як друга, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Він зазначив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не тільки фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну - незалежно від прізвища президента.

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"Є великий запит на справедливість. Ми повинні показати суспільству, що СБУ дійсно працює. Хочеться, щоб весь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну", - зазначив Зеленський.

Зі свого боку Баканов зазначив, що контрабанда та тіньова економіка, які знекровлюють країну, повинні бути подолані.

"СБУ зробить все можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше", - зазначив в.о. глави СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контрабанда в "сірій зоні" на Донбасі досягає величезних масштабів: з території "ДНР" в Україну провозять метал, вугілля, зерно та інші товари. "Частку" від цього отримують Міністерство оборони, Генеральний штаб і МВС.

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Особи
Володимир ЗеленськийІван Баканов
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Надо не только построить стену вдоль Дуная, надо ещё и на востоке стену с Россией достроить. Вообщем вокруг )))
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Добрыня .
Добрыня .
Тамбовцев Олег, Завари Доширак, поешь, а то с голодухи несёшь какую-то херню.
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