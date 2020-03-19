Щоб уникнути черг: "Укрзалізниця" продовжила час повернення вартості квитків

"Укрзалізниця" поверне повністю гроші за куплені квитки після закінчення карантину протягом 90 днів для поїздів внутрішнього сполучення та 180 днів – для міжнародного.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

"Повернення квитків, оформлених касами "Укрзалізниці" у внутрішньому та міжнародному сполученні та повернення коштів у повному обсязі за придбані в касах квитки буде здійснюватися після закінчення карантинних заходів протягом: 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 днів для міжнародного", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляється, такий механізм запроваджено з метою зменшення випадків скупчення українців на вокзалах і станціях. Щодо ситуації з приміським сполученням, то тут вартість проїзних документів на всі скасовані через карантин рейси також відшкодовується у повному обсязі. Кошти за квитки можна повернути протягом місяця з дати запланованого проїзду.

Зазначимо, що в Києві на залізничному вокзалі через скасування рейсів утворилися великі черги, пасажири намагаються повернути квитки. Люди поскаржилися, що їм віддають тільки частину грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вводить додаткові профілактичні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції: з 12:00 18 березня 2020 року обмежено відвідування залізничних вокзалів.

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