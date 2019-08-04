Щоб насолити Росії: стало відомо про хитрощі України в ПАРЄ

Україна добровільно заплатила 400 тисяч євро замість 316 тис. в якості щомісячного членського внеску ПАРЄ.

Про це повідомив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Цензор.net". Він пояснив таку переплату тим, що саме цієї суми не вистачало ПАРЄ без членських внесків РФ.

Він додав, що такий вчинок Україна зробила з метою, щоб в кінцевому рахунку переконати Асамблею не повертати РФ до Ради Європи.

Після цього символічного жесту Україна закликала інші країни приєднатися і заплатити більше. Однак ніхто прикладу Києва не послідував, а Росію в ПАРЄ повернули.

"...Це була цілеспрямована політика нинішнього генерального секретаря Ради Європи Торбйона Ягланда, який вже залишає посаду, – блокувати будь-які ініціативи, пов'язані з компенсацією, бажанням або намірами інших країн повторити, наслідувати крок України", – розповів Кулеба.

Проте, він вважає, що Україна була права в тому, що переплатила.

Росія в ПАРЄ

"Але наша совість чиста. Тому що, коли в процесі дискусії нам намагалися дорікнути, що Україна постійно щось просить і ніколи сама нічого не дає для вирішення кризи, то ми говорили: вибачте, ми як раз зробили кілька дуже нетипових, безпрецедентних для нас і в дуже серйозних обсягах. Тому що 400 тис. – це дуже велика сума насправді. І тоді говорили: все, Україна, питань немає, ви дійсно все зробили те, що могли", – сказав Кулеба.

Відзначимо, що щомісячний внесок Росії в ПАРЄ становить близько трьох мільйонів євро. А всього Москва після повернення в Асамблею повинна виплатити Раді Європи понад 50 млн євро прострочених внесків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня в Росії заявили, що виплата боргу перед Радою Європи за 2017-2018 роки залишається під питанням.

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