''Що ж ви плачете? Крим же — наш!'' У Росії забили на сполох через зубожіння

У Росії серед населення досягло піку невдоволення з приводу економічної ситуації в країні. Зокрема росіяни невдоволені підвищенням пенсійного віку і введенням податку для самозайнятих.

На своїй сторінці у Facebook російський історик і політолог Валерій Соловей описав ситуацію, яка трапилася в одній зі шкіл Москви. Він назвав інцидент яскравою ілюстрацією того, як путінська більшість перетворюється на нових невдоволених зусиллями виключно самої влади.

"Сьогодні в одній з московських шкіл розмовляв з училкою математики віком 50+, дуже недурною у своїй математиці, але вірнопідданою, бо споживає усілякі Перші канали. Ще навесні вона була затятою путіністкою, а сьогодні на перерві крИла Владімірвладімірича на чім світ стоїть", — сказано у повідомленні.

За словами оповідача, серед причин невдоволення вчительки були — відтята пенсія, острах, що "репетиторські"-самозаняті теж "відіжмуть".

"Плюс помітне поступове отупіння дітей у школах останнім часом і, як наслідок, відчуття безглуздості своєї роботи і життя... Я її втішив фразою "Що ж ви плачете?! Крим же наш!". Даремно я, напевно, це сказав. Вона якось іще більше засмутилася...", — підсумував очевидець ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський уряд запропонував рекордно підвищити пенсійний вік. Спочатку передбачалося введення з 2019 року перехідного періоду, щоб крок за кроком досягти виходу на пенсію у 65 років для чоловіків у 2028 році та у 63 роки для жінок у 2034 році.

В результаті президент РФ Володимир Путін вирішив "пом'якшити" підвищення пенсійного віку для жінок.