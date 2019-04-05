''Що ж робити далі?'' Фінансисти забили тривогу через різке подорожчання біткоїна

Зростання вартості біткоїна пов'язане з разовою скупкою цієї криптовалюти, тому прогнозувати подорожчання її до $100 тис. ніхто не наважується.

Про це йдеться в матеріалі "Газета.ru". Біткоїн подорожчав через дії спекулянтів. На цьому тижні біткоїну вдалося переступити позначку в $5 тис. Вперше з листопада 2018 року.

"Глобальне розчарування в криптовалюті почалося в 2018 році. Замість того, щоб дійти до кінця 2018 року до $100 тис., як передбачали біткоїни-ентузіасти, біткоїн упав нижче $5 тис. Експерти пояснювали це надіями, що не збулися, на те, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дозволить біржові інвестиційні фонди. Однак доленосного рішення для криптовалюти не було ухвалено. Замість цього SEC почав чистку ринку від недобросовісних гравців", - йдеться в матеріалі.

Відзначається, що після цього на ринку остаточно взяли гору біткоїни-песимісти, а думка про криптовалюту як про міхур, який у кінцевому підсумку лопне, тільки зміцнилася. Найпопулярніші криптовалюти продовжували дешевшати, а велика кількість крипто-інвесторів на великих інвестиційних майданчиках усіма силами прагнули позбутися залишків біткоїнів через побоювання повного краху криптовалюти.

Зараз трейдери сперечаються про те, що послужило поштовхом до зростання вартості біткоїну, і чи можна очікувати, що це довгостроковий тренд: більшість пояснюють це просто вдалою спекуляцією.

На думку директора експертної групи Veta Дмитра Жарського, зростання вартості біткоїна пов'язане з разовою скупкою цієї криптовалюти.

"Зокрема, на кількох біржах у США і Люксембурзі невідомий покупець купив 20 тис. біткоїнів на $100 млн, чим і спровокував пожвавлення на цьому ринку. Після того, як курс біткоїна перевалив за $5 тис., ланцюгова реакція вплинула і привела до ажіотажу і навколо інших популярних криптовалют. У результаті капіталізація криптовалютного ринку склала близько $170 млрд, а добовий обсяг торгів біткоїна перевищив $14 млрд", - розповів експерт.

Як вважає експерт "Міжнародного фінансового центру" Гайдар Гасанов, фундаментальних причин для зростання курсу біткоїна, як і раніше, немає. На його думку, найбільш імовірною причиною такого зростання криптовалют є дії одного покупця, який використовував алгоритмічну систему, щоб ініціювати купівлю біткоїнів через кілька бірж.

"Ті, хто скупив криптовалюти поспіхом, зараз тільки почали приходити до тями і міркувати про те, що ж робити далі?! Залишатися в позиції або виходити зі збитками, особливо це стосується останніх покупців, які встрибували в ринок за цінами близькими до $5 тис. Якщо найближчим часом не з'явиться нових покупців за високими цінами, то терпіння інших учасників може закінчитися, і ми зафіксуємо зворотний рух до $3 тис. за біткоїни", - вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу курс біткоїна підскочив у ціні майже на 17%, досягнувши чотиримісячного максимуму в $5 тис. Явних причин такого зльоту немає. Частина експертів упевнена: криптовалюта просто "відіграє" своє і вже можна говорити про те, що почався довгограючий тренд на зміцнення. Інші ж упевнені: радіти рано, а за спонтанним злетом може послідувати таке ж несподіване падіння.

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