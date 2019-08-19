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Трагедія в "Токіо Стар": в Україні можуть закрити половину готелів

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Масштабні перевірки місць відпочинку в Україні, які доручив провести прем'єр-міністр Володимир Гройсман після пожежі в одеському "Токіо Стар", можуть "відсіяти" близько половини готелів.

"Сподіваюся, ті перевірки, які зараз проходять в авральному режимі, відсіють половину готелів, які жорстко не відповідають вимогам", – заявив експерт готельно-ресторанного бізнесу Богдан Михайлов в ефірі ObozTV.

На думку експерта, до трагедії в "Токіо Стар" (жертвами пожежі стали 9 осіб. – Ред.) призвів, серед іншого, мораторій на перевірки бізнесу, який вперше запровадили в серпні 2014 року, а потім неодноразово продовжували.

Михайлов звернув увагу, що багато власників і директорів готелів економлять на безпеці, вважаючи, що їх така ситуація "не торкнеться".

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"Одеса – особливе місто в усіх відношеннях. У мене є можливість дивитися не тільки з пожежної, а й з харчової безпеки. На жаль, корупційна складова у нас процвітає, і це буде ще довго", – зазначив він.

Михайлов нагадав, що в "Токіо Стар" не було ані достатньої кількості в належному стані вогнегасників, ані системних пожежних кранів чи гідрантів, ані навіть датчиків диму.

У багатьох номерах "Токіо Стар" не було навіть вікон - людям нікуди було рятуватися

У багатьох номерах "Токіо Стар" не було навіть вікон - людям нікуди було рятуватися

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За його словами, така недбалість допускається у багатьох закладах готельно-ресторанного комплексу.

Однак, вважає Михайлов, під час перевірок влада повинна "поставитися з розумінням до ситуації, в якій опинився бізнес".

"Наприклад, організувати систему централізованого вогнегасіння в уже існуючому готелі – це не тільки великі кошти, але й великі незручності. Щоб це зробити, потрібно закривати готель. Тому моя порада – зробити якусь адаптовану систему і з часом підвищувати градус відповідальності", – резюмував він.

Жертвами пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі стали 9 осіб

Жертвами пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі стали 9 осіб

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч на 17 серпня в Одесі в готелі "Токіо Стар" (власник – бізнесмен Вадим Чорний) спалахнула пожежа, в результаті якої загинули дев'ятеро осіб.

  • Ключова версія надзвичайної події, яку розглядають правоохоронці: загоряння щитка в пральні.

  • Власник готелю Вадим Чорний був затриманий, йому вже повідомили про підозру і мають обрати запобіжний захід. Сам бізнесмен раніше заявляв, що готовий понести відповідальність.

  • У зв'язку з пожежею прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести масштабні перевірки у всіх місцях відпочинку в Україні. Перш за все перевірки торкнуться готелів і санаторіїв.

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Теми
Пожежа в готелі Токіо Стар Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Богдан Михайлов
Місце
Україна Одеса
Теги
безпека пожежа
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