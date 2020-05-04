Що об'єднує Шакіру, Юлію Тимошенко і Сергія Власенка: як українські політики стали мільйонерами

Глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко задекларувала дохід від американської юридичної компанії Reid, Collins, Tsai LLP майже 150 млн грн у вигляді "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років", а її найближчий соратник і однопартієць Сергій Власенко задекларував дохід від цієї ж компанії в розмірі 133 млн грн.

За що саме політики отримали такі суми – невідомо. На прохання OBOZREVATEL прокоментувати інформацію в пресслужбі "Батьківщини" відмовилися відповідати на питання, сам же Сергій Власенко не відповів ні на повідомлення, ні на дзвінки журналістів. Варто відзначити, що Reid, Collins, Tsai LLP – досить відома у США юридична компанія. Вона, наприклад, у 2012 році подала позов на $100 млн проти співачки Шакіри від імені її колишнього хлопця Антоніо де ла Руа.

Згідно з декларацією, Власенко отримав кошти від компанії Reid, Collins, Tsai LLP трьома траншами: два рази по 57 млн і один раз – 19 млн. Як український нардеп зміг стільки заробити, невідомо.

Юлія Тимошенко ж отримала від американських юристів еквівалент 148 мільйонів 345 млн грн. Інформацію, про яку компенсацію йдеться і хто компенсував гроші Тимошенко, в публічних джерелах розшукати не вдалося.

Невиразні пояснення Тимошенко і версія Лещенка

Юлія Тимошенко прокоментувала виплату на своїй сторінці Facebook. Однак ситуацію це не прояснило. Так, політикиня стверджує, що розкривати деталі їй не можна, мовляв, забороняє закон. "Відповідно до законодавства, я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США юридичних обмежень у справі", – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Екснардеп Сергій Лещенко у своєму telegram-каналі передбачає: Тимошенко поки не знає, як правильно зкомунікувати це питання. Всупереч великому штату пресслужби, вона виявилася не готова дати відповідь на питання суспільства, про що йде мова.

"Також мовчання може пояснюватися різницею в часі між США й Україною. Сторона Юлії Тимошенко хоче узгодити публічну версію заяви з американцями, щоб потім при перехресному інтересі журналістів компанія зі США не озвучила якусь суперечливу інформацію", – написав він.

Без чітких пояснень, за що політики отримали зі Штатів ціле багатство, можна тільки гадати, чи не є такі величезні виплати способом впливу на одну з парламентських фракцій.

OBOZREVATEL публічно звертається до політиків та їх пресслужб із проханням відповісти на запитання журналіста і пояснити, за що компанія у США перевела українським політикам цілий статок.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко приїжджає до Верховної Ради на елітному Mercedes-Benz S 500.

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