"Що, не видно?" У Криму висміяли нові електростанції Путіна

У Феодосії окупанти відключили подачу електроенергії місцевим жителям, незважаючи на відкриття президентом Росії Володимиром Путіним двох теплових електростанцій в анексованому Криму.

Зокрема, в одній із спільнот міста в соціальних мережах користувачі почали скаржитися на зникнення світла, пише в Twitter блогер КРИМський бандерівець.

"Тупе питання, що зі світлом. Немає його, що не видно?" – повідомив місцевий житель Павло Кримський.

"Зате урочисто запустили свої електростанції у Криму, а світло продовжують відключати", – підкреслив Олександр Шапшалов.

"Крим. В окупованій Феодосії життя йде своєю чергою", – підсумував КРИМський бандерівець.

Крим. В окупованій Феодосії життя йде своєю чергою pic.twitter.com/y9VKaRkSKC - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 1 квітня 2019 р

Нагадаємо, що проект будівництва двох ТЕС окупанти схвалили у жовтні 2017 року. Але терміни запуску першої черги електростанцій були перенесені з 2017 на 2018 рік через скандал із постачанням турбін. Перші дві з чотирьох газових турбін Siemens надійшли на півострів у червні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому фоні спалахнув скандал за участю німецького концерну. 21 липня 2017 року компанія подала позов в Арбітражний суд Москви проти причетних до постачання її турбін у Крим всупереч санкціям. Окупанти водночас заявили, що привезені на острів турбіни – російського походження. Siemens програв усі суди в гучній справі.

18 березня Путін у Криму відкрив дві теплоелектростанції. Президент РФ дав старт роботі на повну потужність Балаклавської і Таврійської ТЕС. Перші енергоблоки обох ТЕС запустили ще в жовтні минулого року. За задумом творців, вони будуть виробляти так багато електрики, що Крим зможе навіть забезпечувати нею сусідні регіони.

Влітку 2018 року перший енергоблок Таврійської ТЕС у рамках підготовки до введення в експлуатацію вперше видав у мережу 45 МВт, після чого він був відключений для продовження пусконалагоджувальних робіт. За декілька днів мегавати в енергосистему Криму видала і Балаклавська ТЕС. Перші блоки електростанцій були запущені в експлуатацію 1 жовтня 2018 року.

6 березня 2019 року енергосистема окупованого Криму почала видавати надлишок власної генерації в енергосистему Краснодарського краю. На той час на півострові завершилися комплексні випробування другого блоку Таврійської ТЕС. Він безперервно працював із номінальним навантаженням протягом 72 годин. 12 березня підтвердили його готовність до експлуатації.

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