Що можна було купити в СРСР за 1, 10 і 50 рублів: опубліковані ціни і товари

У Радянському Союзі на найдрібнішу купюру – рубль, можна було купити багато чого. Ціни на деякі продукти і товари відрізнялися в залежності від сорту та якості, в принципі, як і сьогодні. Цукор можна було купити за 78, 84 або 94 копійки. Яйця від 90 копійок і вище.

Що можна було купити за рубль

- 100 склянок води без сиропу

- 100 газет "Піонерська правда"

- 100 коробок сірників

- 10 кг солі екстра

- 10 кг картоплі

- 10 яєць

- 10 склянок томатного соку

- 1 кг цукру + решта

- 1 пляшку соняшникової олії

- 5 пломбірів у стаканчику

- 4 пачки сигарет "Беломор"

- самовчитель гри на фортепіано

- доміно

- обід в їдальні

- проїзд на трамваї (33 поїздки - 3 копійки талон), тролейбусі - (25 поїздок - 4 копійки талон), автобусі (20 поїздок - 5 копійок талон).

- штраф за безквитковий проїзд

- 20 літрів бензину АІ-72 (90 копійок)

Що можна було купити за три рублі

- 1 кг докторської ковбаси (2 руб. 90 коп.)

- 1 кг сиру "Російський"

- 1 кг апельсинів

- 1,5 кг яловичини (1 рубль 80 копійок за кг)

- 1 кг свинини (2 рубля 50 копійок) + решта

- 2 літри сметани

- торт "Наполеон" або "Київський"

- імпортна вінілова платівка "Сандра", "Модерн Токінг", "Тото Кутуньо" і ін.

За вініловою платівкою з хітами зарубіжних зірок треба було відстояти чергу або віддати подвійну ціну перекупникам.

- 2 пачки сигарет Marlboro

- рулон паперових шпалер

- вершкове масло бутербродне

Що можна було купити за п'ять рублів

- 1кг сирокопченої ковбаси

- пляшка горілки (4 рубля 90 копійок)

- 2 кг бананів

- 1 кг шоколадних цукерок "Мишка на севере", Грильяж і ін.

- 1,5 кг сиру "Швейцарський" (3 рублі 50 коп. за кг)

- імпортні пакети з портретами або написами (у фарцовщиків)

- головоломка "Кубик Рубіка"

- жіночі колготки

Що можна було купити за десять рублів

- пляшку недорого коньяку

- 2 кг копченого палтуса

- 2 кг шоколадних цукерок "Червона шапочка"

- імпортну аудіокасету

- набір кришталевих стаканів (6 шт.)

- метр тканини крепдешин

- дитяче бра

- імпортну жіночу білизну

- банний махровий рушник (Індія)

- стілець дерев'яний

- пароварку

- китайський термос

- двоспальну підковдру

- настільну гру "Хокей"

- спінінг

- путівку в піонертабір на зміну (профспілкову)

Що можна було купити за 25 рублів

- квиток на літак Москва - Мінськ

- французькі парфуми "Кліма"

Знамениті французькі духи "Кліма" користувалися популярністю у радянських жінок.

- гітару шестиструнну ( "Ленінград")

- французький коньяк (від 25 рублів)

- 2 кг чорної ікри

- недорогий фотоапарат

- мікрокалькулятор "Електроніка"

- дитяче зимове пальтечко

- вітчизняні туфлі

- чайний сервіз на шість персон

Що можна було купити за 50 рублів

- велосипед (підлітковий)

- 2 імпортні відеокасети

- 5 метрів вовняної тканини

- позолочені вітчизняний годинник

- пилосос "Тайфун"

- дитячу коляску

- 50 гаванських сигар

- термос 2-літровий з насосом (вітчизняний)

- 2 люстри з розсіювачами під кришталь

- лаковані жіночі туфлі

- вечерю в гарному ресторані на двох

- купейний квиток Москва - Адлер (туди-назад).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР люди жили в квартирах на пташиних правах і в будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!