Що можна було купити в СРСР за 1, 10 і 50 рублів: опубліковані ціни і товари

У Радянському Союзі на найдрібнішу купюру – рубль, можна було купити багато чого. Ціни на деякі продукти і товари відрізнялися в залежності від сорту та якості, в принципі, як і сьогодні. Цукор можна було купити за 78, 84 або 94 копійки. Яйця від 90 копійок і вище.
Що можна було купити за рубль
- 100 склянок води без сиропу
- 100 газет "Піонерська правда"
- 100 коробок сірників
- 10 кг солі екстра
- 10 кг картоплі
- 10 яєць
- 10 склянок томатного соку
- 1 кг цукру + решта
- 1 пляшку соняшникової олії
- 5 пломбірів у стаканчику
- 4 пачки сигарет "Беломор"
- самовчитель гри на фортепіано
- доміно
- обід в їдальні
- проїзд на трамваї (33 поїздки - 3 копійки талон), тролейбусі - (25 поїздок - 4 копійки талон), автобусі (20 поїздок - 5 копійок талон).
- штраф за безквитковий проїзд
- 20 літрів бензину АІ-72 (90 копійок)
Що можна було купити за три рублі
- 1 кг докторської ковбаси (2 руб. 90 коп.)
- 1 кг сиру "Російський"
- 1 кг апельсинів
- 1,5 кг яловичини (1 рубль 80 копійок за кг)
- 1 кг свинини (2 рубля 50 копійок) + решта
- 2 літри сметани
- торт "Наполеон" або "Київський"
- імпортна вінілова платівка "Сандра", "Модерн Токінг", "Тото Кутуньо" і ін.
За вініловою платівкою з хітами зарубіжних зірок треба було відстояти чергу або віддати подвійну ціну перекупникам.
- 2 пачки сигарет Marlboro
- рулон паперових шпалер
- вершкове масло бутербродне
Що можна було купити за п'ять рублів
- 1кг сирокопченої ковбаси
- пляшка горілки (4 рубля 90 копійок)
- 2 кг бананів
- 1 кг шоколадних цукерок "Мишка на севере", Грильяж і ін.
- 1,5 кг сиру "Швейцарський" (3 рублі 50 коп. за кг)
- імпортні пакети з портретами або написами (у фарцовщиків)
- головоломка "Кубик Рубіка"
- жіночі колготки
Що можна було купити за десять рублів
- пляшку недорого коньяку
- 2 кг копченого палтуса
- 2 кг шоколадних цукерок "Червона шапочка"
- імпортну аудіокасету
- набір кришталевих стаканів (6 шт.)
- метр тканини крепдешин
- дитяче бра
- імпортну жіночу білизну
- банний махровий рушник (Індія)
- стілець дерев'яний
- пароварку
- китайський термос
- двоспальну підковдру
- настільну гру "Хокей"
- спінінг
- путівку в піонертабір на зміну (профспілкову)
Що можна було купити за 25 рублів
- квиток на літак Москва - Мінськ
- французькі парфуми "Кліма"
Знамениті французькі духи "Кліма" користувалися популярністю у радянських жінок.
- гітару шестиструнну ( "Ленінград")
- французький коньяк (від 25 рублів)
- 2 кг чорної ікри
- недорогий фотоапарат
- мікрокалькулятор "Електроніка"
- дитяче зимове пальтечко
- вітчизняні туфлі
- чайний сервіз на шість персон
Що можна було купити за 50 рублів
- велосипед (підлітковий)
- 2 імпортні відеокасети
- 5 метрів вовняної тканини
- позолочені вітчизняний годинник
- пилосос "Тайфун"
- дитячу коляску
- 50 гаванських сигар
- термос 2-літровий з насосом (вітчизняний)
- 2 люстри з розсіювачами під кришталь
- лаковані жіночі туфлі
- вечерю в гарному ресторані на двох
- купейний квиток Москва - Адлер (туди-назад).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР люди жили в квартирах на пташиних правах і в будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.
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