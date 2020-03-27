Що купують українці, перебуваючи на карантині

Крім продуктів харчування і засобів дезінфекції в Україні користуються попитом також смартфони і автомобілі, продажі яких, до слова, під час карантину істотно виросли.

Про це пише КП в Україні.

За даними компанії AUTO Consulting, минулий тиждень (16-21 березня) у багатьох операторів принесла зростання числа продажів нових автомобілів на 74% в порівнянні з докарантінной тижнем.

"Тут зіграли свою роль коливання гривні, маркетингові акції у операторів і загальний ажіотаж, а також чутки про майбутній дефіцит автомобілів. На цій хвилі низка операторів фіксували навіть зростання на 30-90-121%", - повідомили у AUTO Consulting.

Прес-служба ВРУ

Правда, до кінця тижня цифри просіли. Автосалони закрилися і стали переходити на продаж (вірніше, консультації) в онлайн.

У світових виробників через коронавірус теж не все гладко. Справа в тому, що багато хто розмістив виробництво запчастин у Китаї. А там, як відомо, через карантин деякі заводи були зупинені. Підсумок сумний – зірвані поставки.

Також через коронавірус світовий ринок електроніки і розумних девайсів може недорахуватися 42 млрд доларів виручки. Причому близько 85% дефіциту буде припадати на смартфони. У найгіршому прогнозі очікується скорочення виробництва більш ніж на 80 млн штук у найближчі дев'ять місяців. Затримки з доставкою компонентів, таких як батареї, процесори і дисплеї, можуть підірвати темпи виробництва.

Українські імпортери кажуть, що можливі проблеми з квітневими поставками електроніки. Правда, називати які моделі знаходяться у зоні ризику, експерти та учасники ринку не поспішають. Тому, якщо ви зібралися поміняти телефон найближчим часом, то варто це зробити зараз або запастися терпінням. Можливо, в найближчі кілька місяців вибір моделей буде обмежений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні дні на тлі ажіотажу через коронавіруса магазини і їхні постачальники підняли ціни на продукти.

На тлі карантину через коронавіруса різко піднялися ціни на картоплю. Вони злетіли до 8-10 грн/кг, що практично вполовину більше, ніж було тиждень тому.

У зв'язку з необґрунтованим зростанням цін на продукти харчування в Україні на тлі паніки через карантин заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив постачальників.

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