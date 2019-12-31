Що дасть простим українцям угода з "Газпромом": з'явилося звернення Гончарука

Підписані угоди між Україною і Росією про транзит газу в Європу з Росії закладають основи для можливого зниження цін на природний газ для внутрішніх споживачів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в переданому "Інтерфакс-Україна" відеозверненні. За словами чиновника, угода про транзит є надзвичайно вигідною.

Олексій Гончарук today.ua

"Це закладає дуже важливу підставу для можливого зниження цін на газ. Воно може позитивно відобразитися в платіжках простих українців і створити додаткову конкурентну перевагу для українського бізнесу", – зазначив Гончарук.

Глава уряду також заявив, що Україна отримає більше $ 7 млрд за транзит газу через свою територію.

"Крім того, Україна зможе отримувати додаткові доходи від бронювання потужностей ГТС України європейськими та іншими компаніями", – додав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

У свою чергу, глава Мінекоенерго Олексій Оржель пояснив, що підписання транзитного контракту позитивно вплине на стабільність на ринках, яка повинна позитивно вплинути і на кінцевих споживачів газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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