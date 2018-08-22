Бюджет не потягне: українцям пояснили, чого чекати від прожиткового мінімуму

Київський окружний суд визнав споживчий кошик в Україні незаконним. На його основі розраховується прожитковий мінімум, від якого залежать соціальні виплати (пенсії, субсидії, тощо). Однак на простих українців рішення суду не вплине.

Про це у ефірі ObozTV заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він впевнений: Мінфін не допустить перегляду прожиткового мінімуму.

"1777 плюс 10%, ну, буде 1810-1820 грн. По суті, це не змінить загальну ситуацію", - уточнив Пендзин.

Він вважає, що Мінфін не може вчинити інакше через те, що на підвищення прожиткового мінімуму будуть потрібні додаткові кошти з бюджету, але збалансованість головного фінансового документа країни є однією з вимог МВФ.

"Тому я думаю, що навіть якщо зараз уряд піде на підготовку нової постанови, в будь-якому випадку цифра прожиткового мінімуму не буде сильно відрізнятися", - пояснив економіст.

Також він додав: уряд програв і першу, і другу судову інстанцію, тому йому залишилася тільки касаційна скарга. "Якщо вони програють, тоді й надалі діє постанова 2000 року, що ввела порядок розрахунку прожиткового мінімуму і порядок розрахунку споживчих кошиків. В будь-якому випадку, рішення 2000-го треба буде вдосконалювати, і уряд просто піде шляхом доручення Кабміну про підготовку нової постанови", - резюмував Пендзин.

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