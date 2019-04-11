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Що буде з цінами на нафту: МВФ дав прогноз

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Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середні ціни на нафту марки Brent складуть 59,2 долари за барель у 2019 році.

Очікується, що в 2020 році вартість сировини опуститься до 59 доларів, свідчать дані квітневого огляду "Перспективи світової економіки".

Згідно з очікуваннями МВФ, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

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В огляді наголошується, що з початку 2019 року на вартість впливає зниження пропозиції нафти. Зокрема, зниження видобутку в Канаді, скорочення поставок Організації країн – експортерів нафти, а також вимушені перебої у Венесуелі поступово уповільнюють зростання видобутку нафти.

"Хоча ризики збалансовані, істотна невизначеність навколо базових прогнозів цін на нафту залишається через високу політичну невизначеність", – заявили представники організації.

У МВФ також називають ризиками зростання ціни геополітичні події на Близькому Сході, заворушення у Венесуелі, посилення американської позиції щодо Ірану і Венесуели і повільне зростання виробництва в Сполучених Штатах.

Що буде з цінами на нафту: МВФ дав прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
МВФ
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