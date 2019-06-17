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Що буде з цінами на бензин в Україні: розкрито подробиці

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Найближчим часом зростання цін на бензин в Україні не очікується. Більше того, з'явилися передумови для зниження вартості палива.

Про ситуацію на ринку нафтопродуктів розповів в ефірі ObozTV експерт з питань палива та енергетики, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Ми не очікуємо зростання цін. Тому що нафта дуже подешевшала за останній місяць. Було 70-74 долара за барель, а в останні тижні – 62-64 долара за барель. Ситуація дуже непогана", – повідомив він.

На думку Куюна, це створює передумови для зниження цін на бензин.

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Однак при цьому існує невизначеність з постачаннями після скорочення імпорту з Російської Федерації, звернув увагу експерт.

Зокрема, нагадав він, в червні росіяни "обрізали" поставки в Україну аж на 60%.

"Але є час, є запаси – я думаю, що ринок вирішить цю задачу і буде все нормально. І пройдемо високий сезон без потрясінь", – спрогнозував Куюн.

За його словами, зараз на ринку немає напруження. "Але якщо ситуація і надалі буде так розвиватися, то ринку доведеться шукати альтернативні – а це більш дорогі – поставки", – попередив експерт.

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Він наголосив, що в будь-якому випадку ціни реагують на зміни не моментально, а з певною затримкою.

"Потрібен час, щоб відновилися запаси, щоб це більш дороге – чи більш дешеве – паливо приїхало. Тому є певне "запізнення", воно природне", – пояснив Куюн.

Чи подешевшає на бензин на заправках - питання відкрите

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feelreal.com

Як писав OBOZREVATEL, Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запитали в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

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Теми
Бензин в УкраїніПряма трансляціяЕфіри Oboz TVСвітові ціни на нафту
Особа
Сергій Куюн
Місце
Україна
Теги
бензинценынафта
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CARGO 100
CARGO 100
"Было 70-74 доллара за баррель, а в последние недели – 62-64 доллара за баррель." Какая разница по чём нефть, если вы на газолине катаетесь?
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