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Що буде з Росією після нових санкцій США: озвучено прогноз

2.1т Читати матеріал російською

Другий пакет санкцій проти Росії, введений президентом США Дональдом Трампом у зв'язку зі "справою Скрипалів", мінімально вплине на економіку РФ і не призведе до "обвалу" курсу рубля.

Але ці санкції можуть вдарити по Росії у довгостроковій перспективі. Таку думку висловив у ефірі ObozTV заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Він нагадав, що другий пакет мали запровадити ще у листопаді 2018 року.

За прогнозами Бєлєскова, економічні обмеження – наприклад, заборона на видачу банківських кредитів для російського уряду – не матимуть жодних відчутних результатів.

"Це не Росія 1990-х, яка залежала від гуманітарної або фінансової допомоги з боку США. Тобто у цих санкцій не буде жодного ефекту. Я підозрюю, що навіть якщо і буде коливання курсу рубля, то воно буде мінімальним", – зазначив він.

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Перший пакет, ухвалений у серпні 2018 року, експерт розцінив як більш ефективний – але у довгостроковій перспективі.

"Він обмежує можливості Росії отримувати технології для військової сфери. А зараз у росіян основна проблема – створення нового покоління озброєння. Те, що вони зараз беруть на озброєння – це чи розробки ще СРСР, кінця 80-х років, чи їхні розробки 2000-х років. Зрозуміло, що без американських, європейських технологій...", – пояснив Бєлєсков.

"Ось це може мати потужний, але дуже відкладений ефект", – резюмував він.

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Обидва пакети санкцій були запроваджені в рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю від 1991 року. Вони пов'язані з невдалою спробою отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля, завербованого західними спецслужбами у 1990-х роках, та його дочки Юлії.

Нові санкції Трампа можуть практично не зачепити Путіна

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CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, отруєння Сергія Скрипаля та його дочки трапилося у Солсбері (Великобританія). Проти них застосували нервовопаралітичну речовину "Новачок", розроблену в СРСР. Британська влада звинуватила Росію.

Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов. Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що вищезазначені особи працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

У Москві відкинули ці звинувачення. Однак після першого пакету санкцій російська сторона так і не надала доказів своєї відмови від використання хімічної зброї.

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Теми
Санкції проти Росії Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Отруєння Скрипаля
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Микола Белесков
Місце
США
Теги
санкции Росія рубль
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
На удивление адекватный эксперт оказался. Может он не с Украины? Это ж надо на прямой вопрос дать такой же прямой и очевидный ответ - никак не повлияют, точно так же как не повлияли предыдущие. Только вот про оружие он не в курсе, что это никакие не Советские разработки. Современное российское оружие это разработки уже 21-го века, и по целым классам вооружения они опережают США и их союзников на 10 а то и 15 лет.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Опоздал Трамп с санкциями. Ватники уже начали испытания нового оружия. Называется оно «Гори-гори, моя Сибирь». Остаётся только правильные вентиляторы поставить, чтоб через Аляску до Америки добраться. Не знаю, как ватники, но китайцы уже в шоке.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Stepanenko Sania, можно, конечно, обзывать друг друга "ватниками", "вышиватниками", "московитами", "свидомитами" и т.п, радуясь любому несчастью "врага", но нужно помнить, что чужое горе, возможно, и поднимает кое-кому настроение, но никоим образом не повышает благополучие.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Владимир Владимирович, Америка ввела новые санкции, может ваши чиновники будут чуть меньше воровать ? НЕТ, дорогие россияне, вы будете чуть меньше кушать ....
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