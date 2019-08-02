Що буде з Росією після нових санкцій США: озвучено прогноз

Другий пакет санкцій проти Росії, введений президентом США Дональдом Трампом у зв'язку зі "справою Скрипалів", мінімально вплине на економіку РФ і не призведе до "обвалу" курсу рубля.

Але ці санкції можуть вдарити по Росії у довгостроковій перспективі. Таку думку висловив у ефірі ObozTV заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Він нагадав, що другий пакет мали запровадити ще у листопаді 2018 року.

За прогнозами Бєлєскова, економічні обмеження – наприклад, заборона на видачу банківських кредитів для російського уряду – не матимуть жодних відчутних результатів.

"Це не Росія 1990-х, яка залежала від гуманітарної або фінансової допомоги з боку США. Тобто у цих санкцій не буде жодного ефекту. Я підозрюю, що навіть якщо і буде коливання курсу рубля, то воно буде мінімальним", – зазначив він.

Перший пакет, ухвалений у серпні 2018 року, експерт розцінив як більш ефективний – але у довгостроковій перспективі.

"Він обмежує можливості Росії отримувати технології для військової сфери. А зараз у росіян основна проблема – створення нового покоління озброєння. Те, що вони зараз беруть на озброєння – це чи розробки ще СРСР, кінця 80-х років, чи їхні розробки 2000-х років. Зрозуміло, що без американських, європейських технологій...", – пояснив Бєлєсков.

"Ось це може мати потужний, але дуже відкладений ефект", – резюмував він.

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Обидва пакети санкцій були запроваджені в рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю від 1991 року. Вони пов'язані з невдалою спробою отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля, завербованого західними спецслужбами у 1990-х роках, та його дочки Юлії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, отруєння Сергія Скрипаля та його дочки трапилося у Солсбері (Великобританія). Проти них застосували нервовопаралітичну речовину "Новачок", розроблену в СРСР. Британська влада звинуватила Росію.

Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов. Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що вищезазначені особи працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

У Москві відкинули ці звинувачення. Однак після першого пакету санкцій російська сторона так і не надала доказів своєї відмови від використання хімічної зброї.

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