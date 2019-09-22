Що буде з курсом долара в Україні: з'явився прогноз на найближчий час

В Україні котирування готівкового долара в найближчі дні будуть коливатися в межах 24,30-24,35 гривень у покупці, а також 24,50-24,55 – у продажу.

Спред по долару (різниця між цінами купівлі та продажу) складе від 15 до 25 копійок, передає UBR.

За прогнозами експертів, власники пунктів обміну валюти будуть хеджувати свої ризики.

Зокрема у них є дві проблеми:

Як не закупитися валютою по "дорогому" курсу. Котирування міжбанку просідають майже кожен день. Не факт, що сьогоднішній рівень скупки долара в їх обміннику не стане завтра "високим";

Дефіцит гривні на тлі низького попиту на готівкову валюту з боку українців, які психологічно очікують її подальшого падіння.

У зв'язку з цим власники обмінників будуть занижувати котирування прийому готівкової валюти, працювати "з обороту", а при виставленні цінників і рівня спреда – орієнтуватися лише на реальний попит і пропозицію у даній місцевості.

Котирування готівкового долара в найближчі дні будуть коливатися в межах 24,30-24,35 гривень в покупці

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал