Що буде з курсом долара в Україні: прогноз аналітиків

Якщо уряд не продовжить співпрацю з МВФ, то гривня може девальвувати до позначки 30 грн/дол. При цьому ймовірний середній по року курс - 29 грн/дол.

Про це йдеться у матеріалі "Обозревателя". Без співпраці з МВФ можлива різка девальвація, вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. Без МВФ призупиняться макрофінансова допомога від ЄС, співпраця зі Світовим банком, деякі програми Європейського банку реконструкції та розвитку.

У результаті, за оцінками Олександра Паращия, країна може недоотримати кілька мільярдів доларів, а курс може опуститися до 29-30 грн/дол. "Основний фактор - наші відносини із МВФ. Просто на МВФ "зав'язані" великі очікування щодо припливу валюти", - зазначає експерт.

З таким твердженням погоджується виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко Економіст прогнозує, що в 2018-му реально утримати курс до 30 грн/дол. до кінця року.

Зазначимо, в Україні традиційно спостерігається негативне сальдо торговельного балансу. Тобто ми імпортуємо товарів і послуг більше, ніж експортуємо. А значить і витрачаємо доларів більше, ніж отримуємо. Для прикладу, за даними Держстату за січень цього року різниця між сумою, яку ми отримали, і сумою, яку витратили, склала 284,1 млн дол.

Раніше "Обозреватель" писав про те, що буде з курсом гривні навесні.