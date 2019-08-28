Що буде з курсом долара в Україні: озвучений актуальний прогноз

В Україні експерти очікують незначної зміни курсу долара до гривні.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися по 24,9/25,2 грн", – повідомив аналітик Вадим Іосуб у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, різноспрямована і незначна по своїй амплітуді зміна курсу за тиждень говорить про те, що долар по відношенню до гривні знайшов тимчасову рівновагу поблизу поточного рівня.

У зв'язку з цим Іосуб спрогнозував, що в короткостроковій перспективі курс долара залишиться поблизу поточних значень.

Експерт очікує незначного зміни курсу долара до гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал