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Що буде з курсом долара в Україні: опублікований прогноз до 2022 року

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В Україні очікується, що курс гривні до кінця 2019 року послабиться до 29 грн/$, а до кінця 2020 — до 29,8 грн/$.

Це краще грудневих оцінок — 29,05 грн/$ і 30,42 грн/$ відповідно, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оновлений консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з прогнозами аналітиків, в наступні роки курс національної валюти очікує невелика девальвація — до 30,7 грн/$ на кінець 2021 року і 30,9 грн/$ — у кінці 2022-го.

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Мінімальні та максимальні оцінки курсу на 2019 рік становлять 28 грн/$ і 30,5 грн/$, а на 2020 рік — 28 грн/$ і 32,7 грн/$.

"Згідно з допущенням, на яких будуються прогнози, середньорічна ціна нафти в цьому і наступних роках складе $66,3 за барель. Середньорічна ціна газу у поточному році досягне $287 за 1 тис. куб. м і $280 за 1 тис. куб. м у 2020-му", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що курс гривні до кінця 2019 року послабиться до 29 грн/$

Очікується, що курс гривні до кінця 2019 року послабиться до 29 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
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